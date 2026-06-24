【まい泉】ミニバーガーのバンズをリニューアル!塩麴でしっとり食感に

井筒まい泉は、2026年6月24日からまい泉のミニバーガーのバンズをリニューアルする。新しいバンズには塩麴を使用し、しっとりとした食感に仕上げている。

【まい泉のミニバーガーの画像はこちら】

対象商品は以下の通り。

◆「ミニヒレかつバーガー」税込270円

まい泉のやわらかなヒレかつとソースを挟んだ。

◆「ミニフィッシュかつバーガー」税込249円

スケトウダラのフィッシュかつとピクルス入りのタルタルソースを合わせた。

◆「ミニメンチかつバーガー」税込195円

メンチかつとソースを挟んだ。

◆「黒豚ミニメンチかつバーガー」税込227円

黒豚メンチかつとソースを挟んだ。

◆「ミニエビかつバーガー」税込281円

ぷりぷりの食感のエビかつとオーロラソースを挟んだ。

◆「ミニポテコロバーガー」税込195円

まい泉オリジナルの甘辛いそぼろ入りポテトコロッケとソースを挟んだ、昔懐かしい味わい。

◆新商品「ミニプルドポークバーガー」税込270円

【販売期間】2026年6月24日〜9月29日 予定

じっくりと加熱してやわらかくした豚肉を手作業でほぐし、まい泉専用のバンズに挟んだ。バーベキュー風味の甘辛い味わいと、しっとりしたバンズがマッチする一品。手軽に食べられるサイズながら、プルドポークの味わい楽しめる。