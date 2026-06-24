◆米大リーグ ツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候で予定より２８分遅れで試合が始まった中、２―２の４回１死一、三塁で迎えた第３打席は右腕ボースからきっちり勝ち越しの左犠飛を打ち上げた。直前に生まれた９番ロビンソンの今季初安打をいかした。

初回先頭の第１打席は四球を選んで３試合連続出塁とした大谷。２試合連続となる先頭打者弾とはいかなかったが、ツインズ戦は昨季からこの日まで４試合連発となっており、メジャー通算３００本塁打まで３本と迫る大谷にはこの後も豪快アーチの期待がかかっている。２回２死一塁の第２打席は空振り三振だった。

前日２２日（同２３日）の同戦では、初対戦となった右腕マシューズの８７マイル（約１４０キロ）チェンジアップが真ん中付近に入ってきたところを見逃さず、打球速度１１２・８マイル（約１８１・５キロ）、打球角度２５度、飛距離４１４フィート（約１２６・２メートル）で１７号先頭打者弾を右翼席後方のコンコースまでかっ飛ばした。ツインズ側はあまりにも打たれるからか、９回２死一塁では塁が埋まっていないにも関わらず、大谷を申告敬遠したほどだった。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。２０日に真美子夫人が第２子を無事出産したことをインスタグラムで報告した。２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、今回は「父親リスト」に入ることなく、欠場わずか１試合で２０日（同２１日）に復帰。同戦でいきなりアーチをかけるなど、この日までで２児のパパとして３戦２発と“父親パワー”が止まらない状況だ。２４日（同２５日）の同戦では投手として中６日で先発予定だが、登板前日に一気に「３００」の大台に達しても何ら不思議ではない。