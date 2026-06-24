◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦 クロアチア１―０パナマ（２３日、トロント競技場）

前回３位のＦＩＦＡランク１５位のクロアチアは同４０位のパナマと対戦し１―０で今大会初勝利＆初勝ち点を挙げた。負ければ１次リーグ敗退のピンチで踏みとどまった。敗れたパナマは敗退が決まった。

試合が動いたのは後半９分。右クロスをＦＷブディミル（オサスナ）が左足でダイレクトタッチ。ゴールに押し込み先制した。前半２２分にパナマのＭ・ロドリゲス（フアレス）のヘッドがバーで直撃するなど、運もあって無失点でしのいだ。

１８年バロンドール受賞した４０歳のＭＦモドリッチ（ＡＣミラン）は代表通算２００試合目に先発し、３７歳のペリシッチ、３５歳のクマリッチと“おじさん軍団”は老かいな試合運びで初勝利に導いた。試合後はおそろいのＴシャツで節目を祝われた。

クロアチアは前回３位で前々回は準優勝。今大会はＬ組でイングランド、ガーナに勝ち点１差の３位につけた。愛称はヴァトレ二で、クロアチア語で、「炎の男たち」。炎のベテラン軍団はガーナと決勝トーナメント（Ｔ）進出をかけて、第３戦はガーナと対戦する。