シャッフルアイランドSeason７、礼賛新曲がエンディングソングに
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season７』を放送開始する。このたび、本番組のエンディングソングに独自の音楽性と中毒性のあるサウンドで注目を集める５人組バンド・礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」が決定した。
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。スタジオMCは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
本作のために書き下ろされた新曲は、番組内で繰り広げられる情熱的で予測不能な恋愛模様を想起させ、礼賛ならではのキャッチーなメロディーと疾走感あふれるサウンドが参加メンバーたちの“本能むき出し”の恋を鮮やかに彩る。礼賛は、「恋を成就させるときの激動な駆け引きと冷静な作戦、心情とのギャップを描きました」と楽曲に込めた思いを語っている。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送。
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。2021年に初回シーズンを放送し、このたびシーズン７を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に南国ムードあふれるロケーションの中で本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころ。スタジオMCは、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福。
南国リゾート・タイのサムイ島を舞台に、“ピンク”と“ブルー”の２つの島で毎日メンバーを“シャッフル”しながら運命の恋を探す『シャッフルアイランド Season７』は、７月７日（火）、七夕夜９時よりABEMAにて無料放送。