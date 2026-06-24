【父の日】元楽天・岩隈久志氏「長女が初任給でご飯をご馳走してくれ、忘れられない日になりました」 父の日に喜びつづる
プロ野球の近鉄、楽天などで投手として活躍した岩隈久志氏（45）が21日、自身のSNSを更新。「父の日」であったこの日、長女が初任給で食事を“ごちそう”してくれたことを、写真を添えて報告した。
【写真】「忘れられない日になりました」長女との食事の様子を公開した岩隈久志氏
岩隈氏は「世の中のお父さん、毎日お疲れ様です 長女が初任給でご飯をご馳走してくれ、忘れられない日になりました 妻や長女からのメッセージ、次女や三女からも手紙をもらい、感謝の気持ちでいっぱいです また明日から健康に気をつけて家族と楽しく過ごしていきたいと思います #Happyfathersday2026」と長女のほか、妻や子どもたちからさまざまなねぎらいを受けたことを伝え、実際に長女との食事の様子を写真で披露した。
この投稿にファンからは「素敵です〜」「オシャレ 羨ましい」「素敵なご家族ですね」など羨望の声が寄せられている。
岩隈氏は2002年に結婚。現在までに一男三女の誕生を報告している。
【写真】「忘れられない日になりました」長女との食事の様子を公開した岩隈久志氏
岩隈氏は「世の中のお父さん、毎日お疲れ様です 長女が初任給でご飯をご馳走してくれ、忘れられない日になりました 妻や長女からのメッセージ、次女や三女からも手紙をもらい、感謝の気持ちでいっぱいです また明日から健康に気をつけて家族と楽しく過ごしていきたいと思います #Happyfathersday2026」と長女のほか、妻や子どもたちからさまざまなねぎらいを受けたことを伝え、実際に長女との食事の様子を写真で披露した。
この投稿にファンからは「素敵です〜」「オシャレ 羨ましい」「素敵なご家族ですね」など羨望の声が寄せられている。
岩隈氏は2002年に結婚。現在までに一男三女の誕生を報告している。