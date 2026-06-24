鈴木亮平、主演映画めぐり自ら“協力呼びかけ” 異例投稿に反響相次ぐ「おおおおお！」「すごい撮影に」
俳優の鈴木亮平が24日、自身のSNSを更新。主演を務めるNetflix映画『シティーハンター2』に関して異例の呼びかけを行った。
【写真】「ご無理のない範囲で、是非」反響を呼んでいる鈴木亮平のポスト
鈴木は映画のエキストラを募集する投稿を引用する形で「新宿にて、シリーズ最大規模の撮影を行います。お力をお貸しいただける方を募集しております。ご無理のない範囲で、是非」と参加を呼びかけた。
この投稿には「参加したい！」「すごい撮影になりそう」「おおおおお！」「出来上がり、楽しみにしております」との反響が寄せられている。
Netflixは、Netflix映画『シティーハンター2』を2027年に世界独占配信することを発表した。2024年に鈴木亮平主演で大人気漫画を実写化した映画の続編で、主人公・冴羽リョウ役は鈴木、相棒でありヒロイン・槇村香役は森田望智、リョウと腐れ縁の麗しき刑事・野上冴子役は木村文乃が続投する。
本作は、2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした同名漫画が原作。令和の新宿を舞台に冴羽リョウと槇村香が相棒になるまでの“はじまりの物語”を描き、配信直後から話題沸騰。「週間グローバルTOP10（非英語映画）」（2024年4月22日〜28日）で初登場1位を記録し、日本をはじめフランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たした。
【写真】「ご無理のない範囲で、是非」反響を呼んでいる鈴木亮平のポスト
鈴木は映画のエキストラを募集する投稿を引用する形で「新宿にて、シリーズ最大規模の撮影を行います。お力をお貸しいただける方を募集しております。ご無理のない範囲で、是非」と参加を呼びかけた。
この投稿には「参加したい！」「すごい撮影になりそう」「おおおおお！」「出来上がり、楽しみにしております」との反響が寄せられている。
本作は、2025年に40周年を迎え、単行本の累計発行部数が5000万部突破、一大ブームを巻き起こした同名漫画が原作。令和の新宿を舞台に冴羽リョウと槇村香が相棒になるまでの“はじまりの物語”を描き、配信直後から話題沸騰。「週間グローバルTOP10（非英語映画）」（2024年4月22日〜28日）で初登場1位を記録し、日本をはじめフランス、韓国、香港、ブラジルなどを含む世界32の国と地域でも週間TOP10入りを果たした。