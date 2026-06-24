プラスダイアナの秋新作が登場♡フェミニンに履ける旬スニーカー＆サンダル

大人フェミニンなスタイルを提案する「プラスダイアナ」から、秋の新作シューズコレクション「NEW AUTUMN SNEAKERS」が登場。2026年6月26日（金）より、全国のダイアナ各店舗および公式WEB SHOPで販売がスタートしました。スポーティな履き心地と女性らしいデザインを両立したスニーカーやサンダルは、毎日のコーディネートをぐっと華やかにしてくれる存在。今回は注目の新作3モデルをご紹介します。

フェミニンさ際立つ新作スニーカーサンダル

今季の注目モデルとして登場したのが「Back Belt Sneaker Sandals」。スニーカーの安定感とサンダルの軽やかさを融合したハイブリッドな一足です。

大ぶりのリボンを主役に、グリッターラインの繊細な輝きをプラス。ボリューム感のあるソールがトレンド感を演出しながらも、女性らしいエッセンスをしっかり感じられるデザインに仕上がっています。

価格は17,600円。カラーはクロフハク、シロフハクの2色展開で、サイズは21.5cm～25.5cm。ヒール高は5.0cm台です。デイリーコーデからお出かけスタイルまで幅広く活躍してくれそうなアイテムです。

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透け感と輝きが魅力の注目モデル

「Sheer Bijou Sneakers」は、人気のビジューコートスニーカーをアップデートした新モデルです。

チュール素材の上に幾何学模様のレースを重ねることで、甘すぎず洗練された印象を演出。サイドに並ぶビジューの華やかな輝きはそのままに、軽やかな履き心地と通気性も実現しています。

価格は17,600円。カラーはクロチュール、シロチュールの2色展開で、サイズは21.5cm～26.0cm。ヒール高は3.0cm台です。残暑の季節にも取り入れやすく、秋の装いを軽やかに彩ってくれます。

シーズンムード高まるファーサンダル

秋の先取りスタイルを楽しみたい方には、「Fur Sandals」がおすすめです。

人気のクロスベルトサンダルをベースに、思わず触れたくなるようなふわふわのエコファーを採用。

温かみのあるダークグレーエコファーとブラックソールの組み合わせが、洗練された大人の雰囲気を演出します。

弾力のあるフットベッドと厚みのあるソールによって、歩きやすさとスタイルアップ効果を両立しているのも魅力です。

価格は17,600円。カラーはダークグレーエコファー、サイズは21.5cm～25.5cm、ヒール高は7.0cm台となっています。シンプルな装いに合わせるだけで、季節感のあるコーディネートが完成します♪

販売店舗：全国のダイアナ店舗／タラントン店舗／アルテミス店舗／ダイアナ公式WEBSHOP

秋のおしゃれを足元から楽しんで

プラスダイアナの「NEW AUTUMN SNEAKERS」は、快適な履き心地とフェミニンなデザインを兼ね備えた魅力的なラインアップ。

リボンやビジュー、ファーなど、それぞれ異なる個性を持ちながらも、大人の女性が取り入れやすい上品なデザインが揃っています。

季節の変わり目のおしゃれを楽しみたい方は、ぜひお気に入りの一足を見つけてみてください♡