◇インターリーグ ドジャース―ツインズ（2026年6月23日 ミネアポリス）

一振りで“失敗”を取り返した。ツインズのビクトル・カラティニ捕手（32）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャース戦に「6番・DH」で出場。0―1の2回に6号同点弾を放った。

1点をリードされて迎えた2回2死、カラティニはドジャース先発・ロブレスキが投じた内角直球をストライクとコールされたことを受け、ABSチャレンジ。判定は変わらずカウントは1―3となり、チャレンジの権利を一つ失った。2死走者なしの状況だっただけに、NHK BSで解説を務めた岡島秀樹氏も「もったいないですよね」とつぶやいたチャレンジ。しかしカラティニは“ミス”を一振りで取り返した。

直後、95.9マイル（約154.3キロ）の内角直球を強振。打球は高い弧を描き、左翼スタンドへと飛び込む6号同点ソロ。打球速度100.4マイル（約161.5キロ）、飛距離369フィート（約112.5メートル）、角度28度の完璧な一発だった。

カラティニは17年にカブスでメジャーデビュー。20年オフに“専属捕手”としてコンビを組んでいたダルビッシュ有とともにパドレスに移籍した。その後、ブルワーズ、アストロズと渡り歩き、今季からツインズでプレーしている。