【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２２日（日本時間２３日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｊ組のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの２発でオーストリア（同２４位）に快勝し、決勝トーナメントに進出した。

メッシはＷ杯通算１８得点とし、歴代最多記録を更新した。アルジェリア（同２８位）はヨルダン（同６３位）に逆転勝ちして今大会初勝利。Ｉ組ではフランス（同３位）がイラク（同５７位）を圧倒し、ノルウェー（同３１位）はセネガル（同１５位）に競り勝ち、ともに１次リーグ突破を決めた。（世界ランキングは１１日時点）

ノルウェー３―２セネガル

ノルウェーが２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半終盤、こぼれ球を拾ったペデルセンが決めて先制。後半はエース・ハーランドの２戦連続となる２ゴールで加点し、逃げ切った。セネガルは２度、１点差に詰め寄ったが及ばず、２連敗となった。

泥臭くハードワーク

試合後、ピッチに座り込んだノルウェーの選手とゴール裏のファンが向き合った。主将のウーデゴールが太鼓を「ドン、ドン」と鳴らすと、選手らとスタンドが一体となって、船のオールをこぐ動きをしながら掛け声を上げる。ＳＮＳで話題の「バイキング」を想起させるパフォーマンスで歓喜を分かち合った。

試合は１点リードで迎えた後半開始早々、エースのハーランドがスルーパスを左足で沈めると、１０分後にも今度は左からの浮き球パスを右足で合わせて２試合連続の２得点をマーク。終盤は押し込まれる時間帯が続いて追加タイムに失点して１点差とされたが、脚がつったり、プレーが切れる度に両手を膝についたりするほど疲れ切っていた選手たちが互いを鼓舞しながら力を振り絞り、何とか逃げ切った。

欧州予選８戦全勝で、２８年ぶりにＷ杯に乗り込んできた。「怪物」ハーランド以外にもウーデゴール、セルロトら実力者が名を連ねる中、ソルバッケン監督はそんな一流選手らが泥臭くハードワークできる点がチームの強みと考える。

２連勝で１次リーグ突破を決め、「こうした経験をするとチームは大きく成長できる」とウーデゴール。久々の舞台は、母国を背負う選手の誇りや闘志をかき立てている。（平沢祐）

セネガル、意地の反撃

セネガルは互角に渡り合ったが、ハーフタイム前後の気を付けなければいけない時間帯に失点し、追いかける展開になったのが痛かった。後半に２得点を挙げて意地を見せたＩ・サールは「厳しい試合だった。だが、まだ終わっていない。第３戦で勝つために全力を尽くす」と誓った。