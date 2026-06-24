「定年後は、好きなことをして暮らそう」。大手企業で長年働き、退職金も含めて約6,000万円の老後資金を準備した男性。住宅ローンは完済、年金収入も潤沢、お金の不安はありません。しかし、退職からわずか半年後、松下さんの心には常に不満がくすぶり、なぜか満たされない日々を送るように。経済的に豊かなはずのシニアが、なぜこのような状況に陥ってしまうのか……。CFPの伊藤寛子氏が詳しく解説します。

大手企業で活躍、65歳元部長の老後

「今日も誰からも連絡はないか……」

都内在住の松下さん（65歳・仮名）がポツリとつぶやきました。

大手企業で部長職を務め上げた、いわゆるエリート会社員でした。真面目で仕事熱心、部下からの人望も厚く、まさに会社中心の人生を送ってきました。

「仕事さえしていれば十分」

そう考えていたため、休日は疲れを取る時間に充てることが多く、地域活動や趣味の活動に参加することはほとんどありませんでした。

資産6,000万円、勝ち組老後がスタートしたが…

いよいよ定年退職を迎えた時、手元には現役時代からの貯蓄と退職金を合わせて約6,000万円の資産がありました。都内にある持ち家のローンは完済済み。公的年金も現役時代の高収入が反映され、一般的な水準より多く受給できます。誰もが羨む「老後の勝ち組」としてのスタートでした。

「これからは好きなことをして暮らせる」

退職して最初の数ヵ月は妻と旅行に出かけたり、平日の空いているゴルフ場でプレーを楽しんだり、「これこそが現役時代に憧れていた、理想のセカンドライフだ」と満足感に浸っていました。

しかし退職から半年も経つと、毎月のカレンダーは予定のない日が続くように。会社員時代は、部下から次々に決裁を求められ、重要な会議で発言し、大きな組織を動かす中心人物でしたが、今の自分には、社会的な役割が何もありません。

「自分は、もう社会に必要とされていないんじゃないか」

そう思うようになっていった松下さんに、思わぬ変化が起きたのです。

「お父さん、恥ずかしい」…元部長に起きた“まさかの変化”

現役時代、松下さんは、取引先で威張り散らす年配者や、店員に怒鳴る高齢者を見るたび、内心こう思っていました。

「昔の肩書をいつまでも引きずっているんだろうな」

「自分は、絶対にああいう老人にはなりたくない」

大手企業で部長職を務め、合理的な判断を重んじてきた松下さんには、自分がそんな存在になるとは想像もしていませんでした。

しかし、市役所の窓口を訪れた時のことです。若い職員の説明が少し分かりにくいと感じた松下さんは、つい強い口調で指摘しました。

「そんな説明じゃわからない。もっと丁寧に教えてくれないと」

近所のスーパーのレジや、病院の受付でも同様でした。手際が少しでも悪かったり、マニュアル通りの対応をされたりすると、「自分は軽んじられているのではないか」と感じ、口出しをせずにはいられなくなります。

本人は「正しいことを教えているだけ」のつもりでした。しかし周囲から見れば、ただの「プライドの高い、面倒な高齢者の説教」でしかありません。

松下さんの変化に最初に気付いたのは家族でした。ある日、店員に厳しく注意した後、娘からこう言われたのです。

「お父さん、最近すぐ怒るよね。一緒にいて恥ずかしい」

その瞬間、脳裏によぎったのは、かつて自分が白い目で見ていた、あの年配者たちの姿でした。

お金はたっぷりあるのに…満たされない日々の理由

なぜ、お金には何不自由ない松下さんが、これほど満たされない日々を送ることになったのでしょうか。

多くの人が、「老後の備え＝お金の準備」と考えがちです。もちろん、生活の土台としてお金は不可欠です。しかし、老後の満足度を左右するのはお金だけではありません。

内閣府が公表した「令和7年版 高齢社会白書」によると、65歳以上の「生きがい」の感じ方には、社会活動への参加の有無で大きな開きがあることが分かっています（※）。

・何らかの社会活動に参加した人： 約85%が生きがいを感じている

・いずれの活動にも参加しなかった人： 約62%にとどまる

その差は23ポイントで、このデータが示す通り、高齢者の「生きがい」と「社会とのつながり」には、強い相関関係が見られます。

会社員の場合、現役時代は会社が自然と居場所や役割、人とのつながりを提供してくれています。ところが退職すると、それらを一気に失うことがあります。松下さんの不満も、まさにこの「社会とのつながり」が失われたことによるものでした。

（※）令和7年版 高齢社会白書（全文）（PDF版）

「おもしろいな」…身近で見つけた、新しい自分の居場所

自分でもどうにもならない焦燥感や寂しさで、つい他人に強く当たってしまう松下さん。自分でも良くないとわかりながら、瞬間的に苛立つことが止められません。家庭内でも孤立し、鬱々と閉じこもりがちの日々を送っていましたが、転機が訪れます。

ある日、市の広報紙を眺めていると、近隣の大学が一般市民向けに開催している「歴史探訪講座」の案内が目に留まりました。若い頃から好きだった歴史小説やドキュメンタリー。受講料も数千円と手頃だったため、軽い気持ちで参加してみることにしたのです。

講座には同世代だけでなく、主婦や現役世代まで幅広い人が集まっていました。そこでは当然、誰も松下さんを“元部長”とは見ません。ただの一受講生です。講師の話に耳を傾け、知らなかった知識に触れ、参加者と意見を交わす。その時間は、松下さんにとって久しぶりの知的な刺激でした。

「知らないことを知るのは、おもしろいな……」

歴史講座をきっかけに、松下さんは史跡巡りにも興味を持つようになりました。京都、金沢、長崎など、歴史ゆかりの地を訪ねる旅を楽しむようになりました。

外の世界に新しい自分の居場所と関心が見つかると、不思議なほど、日常の小さなことに腹を立てることがなくなりました。旅先で見つけたお土産や、旅の思い出話を家に持ち帰ることで、家庭内での会話も少しずつ増えていきました。

老後資金だけでは人生は満たされない

松下さんのエピソードは決して他人事ではありません。特に、仕事に全力を注いできた人ほどリスクを秘めています。

老後資金を準備することは、間違いなく大切です。お金という土台がなければ、安心して新しい挑戦をすることもできません。しかし、お金は人生を豊かにするための手段であって、目的ではありません。そのお金でどんな人生を送りたいのかを描くこともまた、大切なセカンドライフへの準備です。

松下さんにとっても、お金は「老後のために貯めるもの」でした。しかし、今の松下さんにとってのお金は、「新しい学びを得るため、人生を豊かにする経験のために『目的を持って使うもの』」へと変わりました。

退職を迎える前に、あるいは迎えた後に、老後資金のシミュレーションとともに、「誰と関わりたいか」「何を学びたいか」「どんな時間を過ごしたいか」などを考えてみてはいかがでしょうか。お金の準備と一緒にこれからの人生を思い描くことこそが、本当に満たされたセカンドライフへの一歩となるでしょう。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）