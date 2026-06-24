＜弟はモンスター長男様＞私たちは尽くすだけの存在だった？母の本心を聞かされ…愕然【第5話まんが】
私はサトコ。夫と中学生の娘モエと家族3人で暮らしています。私は姉のメグミと弟のタクヤの3きょうだい。しかし実家で顔を合わせるたび、タクヤは「俺は長男だから」と横暴な態度です。「タクヤは特別だから尽くしてあげなきゃ」と言う母に、姉はきっぱりNOを突きつけました。誰かの犠牲の上に成り立つ家族円満なんていりません。私と姉は、もう付き合わないと決意して実家を後にしました。その後、姉が車で駅まで送ってくれることになり……。
母がタクヤ一家を大事にすればするほど、自分の存在価値にどんどん自信がなくなっていくような気がしていました。それは母にとって私が「タクヤ一家に尽くすだけの存在」でしかないから……。姉の話でそのことに気づかされます。
話しているうちに、前方に駅のロータリーが見えてきました。姉は静かにブレーキを踏んで車を止めました。「……サトコ、もうやめよう。お母さんは私たちにこの先一生、タクヤ一家を支えさせるつもりよ。可愛い長男が最優先だから」
駅まで送ってもらうあいだ、姉の口から語られたのは母の本心でした。母が優しくしてくれたのは、私たちのことを思っているからじゃなくてタクヤのため。女である私たちに、生涯にわたってタクヤや甥っ子たちに尽くさせるためだったというのです。「タクヤは特別」という言葉の裏には、長男やその息子たちへの期待……男の子が何より大事だという価値観があるのでしょう。
母には何をどう話しても無駄なのだということを痛感させられます。私は姉に駅まで送ってくれたことへのお礼を言うと、静かに車から降りたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
母がタクヤ一家を大事にすればするほど、自分の存在価値にどんどん自信がなくなっていくような気がしていました。それは母にとって私が「タクヤ一家に尽くすだけの存在」でしかないから……。姉の話でそのことに気づかされます。
話しているうちに、前方に駅のロータリーが見えてきました。姉は静かにブレーキを踏んで車を止めました。「……サトコ、もうやめよう。お母さんは私たちにこの先一生、タクヤ一家を支えさせるつもりよ。可愛い長男が最優先だから」
駅まで送ってもらうあいだ、姉の口から語られたのは母の本心でした。母が優しくしてくれたのは、私たちのことを思っているからじゃなくてタクヤのため。女である私たちに、生涯にわたってタクヤや甥っ子たちに尽くさせるためだったというのです。「タクヤは特別」という言葉の裏には、長男やその息子たちへの期待……男の子が何より大事だという価値観があるのでしょう。
母には何をどう話しても無駄なのだということを痛感させられます。私は姉に駅まで送ってくれたことへのお礼を言うと、静かに車から降りたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子