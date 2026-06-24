ツアー通算7勝の41歳・佐伯三貴が妊娠を発表 「小さな命に喜びを感じながら、一日一日を大切に」
23日、国内女子ツアー通算7勝の41歳・佐伯三貴が、自身のYouTubeチャンネル「佐伯三貴ゴルフchannel」とインスタグラムで妊娠を発表した。インスタグラムではエコー写真も公開している。
【写真】佐伯三貴がSNSにエコー写真も投稿した
投稿には「YouTubeでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。現在、安定期を迎え、体調と相談しながら日々を過ごしております。初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、お腹の中で成長してくれている小さな命に喜びを感じながら、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。今後も体調を最優先にしながら、できる限りで活動を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。国内女子ツアー通算7勝を挙げ、2019年の「大王製紙エリエールレディス」を最後に第一線から離れた。現在は東北福祉大学ゴルフ部のコーチやテレビ解説、YouTubeなど活動の幅を広げている。昨年4月1日に結婚を発表。同年は30歳以上45歳未満の女子プロによるペア戦「LADYGO CUP」に出場していた。
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