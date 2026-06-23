女子アマＶ争い２人が出場 トヨタジュニア初日、日本女子チームは３位 個人では岩永杏奈が首位タイ発進
＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES 初日◇24日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6130ヤード・パー72（女子）＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが、世界一を競うジュニアゴルフ国別対抗世界選手権の第1ラウンドが終了した。
【写真】人気急上昇 吉田鈴さんがドレスに着替えました
本大会は、各チーム3選手が出場して上位2名のスコア合計によって順位が争われる。2023年以来、3年ぶりの優勝を狙う日本女子チームは、先週の「日本女子アマ」で2位・廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、同3位・岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、そして佐々?美(ECC学園?3年)の3人。岩永が「66」の6アンダー、佐々が「71」の1アンダーで回り、チームスコアは7アンダー。首位の韓国と3打差の3位で滑り出した。 個人戦では、6アンダーの岩永がソン・ジミン（韓国）と並んで首位タイ。先週の「日本アマ」で長澤愛羅との優勝争いを終えたばかり。「ショットもバラついていたし、あまりよくなかったけど、長い距離のパットが入ってくれたり、チップインがあったり、そんな感じです。（団体戦で）そんなに緊張もしていないし、やりやすいです」とゴルフはいい状態ではないが、実力を見せつけた。 この日1アンダー・13位タイでチームスコアに貢献した佐々は、「私以外の二人がめちゃくちゃすごい人なので、少しでも貢献できたらいいなと思います」と謙虚に話す。 岩永と同じく、日本アマで優勝争いを演じた廣吉は、3オーバー・23位タイ。「（前半は4番）パー3で右のＯＢにいって、次（のホール）が右の1ペナ。次（のホール）が左1ペナ、次がシャンクして…」。アウトの前半で4番パー3でダブルボギーとすると5番ボギー、6番ダブルボギー、7番ボギーと前半「42」の大崩れ。後半巻き返した形だが、「自分のせいです。体力は大丈夫です、気の緩みです（笑）。団体戦がメインだと思うので、貢献できたら忘れられるかなと思います」。残り3日間の立て直しを誓った。 【女子・団体戦 初日の上位成績】1位：韓国（-10）2位：コロンビア（-8）3位：日本（-7）4位：スペイン（-6）5位：アメリカ（-5）6位：カナダ（-4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“ナショチ”3人でのV争い 廣吉優梨菜「前半が原因」、岩永杏奈「まだ実力が足りない」
岩永杏奈 プロフィール＆戦績
廣吉優梨菜 プロフィール＆戦績
佐々心美 プロフィール＆戦績
国内女子は4億円大会 初日の組み合わせ
【写真】人気急上昇 吉田鈴さんがドレスに着替えました
本大会は、各チーム3選手が出場して上位2名のスコア合計によって順位が争われる。2023年以来、3年ぶりの優勝を狙う日本女子チームは、先週の「日本女子アマ」で2位・廣吉優梨菜（福岡第一高2年）、同3位・岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、そして佐々?美(ECC学園?3年)の3人。岩永が「66」の6アンダー、佐々が「71」の1アンダーで回り、チームスコアは7アンダー。首位の韓国と3打差の3位で滑り出した。 個人戦では、6アンダーの岩永がソン・ジミン（韓国）と並んで首位タイ。先週の「日本アマ」で長澤愛羅との優勝争いを終えたばかり。「ショットもバラついていたし、あまりよくなかったけど、長い距離のパットが入ってくれたり、チップインがあったり、そんな感じです。（団体戦で）そんなに緊張もしていないし、やりやすいです」とゴルフはいい状態ではないが、実力を見せつけた。 この日1アンダー・13位タイでチームスコアに貢献した佐々は、「私以外の二人がめちゃくちゃすごい人なので、少しでも貢献できたらいいなと思います」と謙虚に話す。 岩永と同じく、日本アマで優勝争いを演じた廣吉は、3オーバー・23位タイ。「（前半は4番）パー3で右のＯＢにいって、次（のホール）が右の1ペナ。次（のホール）が左1ペナ、次がシャンクして…」。アウトの前半で4番パー3でダブルボギーとすると5番ボギー、6番ダブルボギー、7番ボギーと前半「42」の大崩れ。後半巻き返した形だが、「自分のせいです。体力は大丈夫です、気の緩みです（笑）。団体戦がメインだと思うので、貢献できたら忘れられるかなと思います」。残り3日間の立て直しを誓った。 【女子・団体戦 初日の上位成績】1位：韓国（-10）2位：コロンビア（-8）3位：日本（-7）4位：スペイン（-6）5位：アメリカ（-5）6位：カナダ（-4）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
“ナショチ”3人でのV争い 廣吉優梨菜「前半が原因」、岩永杏奈「まだ実力が足りない」
岩永杏奈 プロフィール＆戦績
廣吉優梨菜 プロフィール＆戦績
佐々心美 プロフィール＆戦績
国内女子は4億円大会 初日の組み合わせ