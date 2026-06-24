INI・池崎理人、作詞・作曲の「Backseat」デジタル配信「少し自分に酔いしれながら聴いてください」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（崎＝たつさき）の新曲「Backseat」が、きょう24日にデジタル配信された。
【写真】チルな雰囲気あふれて…INI・池崎理人「Backseat」ジャケット
新曲「Backseat」は、池崎が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR&B楽曲となっている。23日午後9時30分には、池崎が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作活動に対する思いについて胸の内を語る映像「深夜に喋る」を公開。楽曲が配信されるまでの間、「Backseat」がどのような楽曲なのか、冒頭の「some blue talks EPISODE1」という文字や最後に現れる「JULY 13」という日付が何を意味するのかなど、さまざまな憶測を呼んでいた。
楽曲配信後は、池崎が語っていた「自分の人生は自分で運転しよう」というメッセージに共感の声が多く寄せられ、池崎らしい新たな表現方法に注目が集まっている。
また、リリースを記念して、きょう午後8時30分から午後9時には、INI Official StationheadにてListening Partyの開催が決定している。INIの楽曲制作にも多く参加し、エンポリオ アルマーニ コラボレーションソングである最新曲「Sand Castle」では初めてアートワークも手掛けるなど、その芸術感覚において多方面で才能を発揮している池崎の活動に期待が高まっている。
INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日に9thシングル「ANTHEM」のリリースが決定。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアーの開催が決定している。
【コメント全文】
思うように自分の人生をコントロールできず、後部座席から景色を眺めるように
日々が過ぎていく――そんな感覚を歌にしました。ダークでセクシーなギターサウンドが特徴の1曲です。夜のドライブや散歩のお供に、少し自分に酔いしれながら聴いてください（笑）
【写真】チルな雰囲気あふれて…INI・池崎理人「Backseat」ジャケット
新曲「Backseat」は、池崎が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR&B楽曲となっている。23日午後9時30分には、池崎が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作活動に対する思いについて胸の内を語る映像「深夜に喋る」を公開。楽曲が配信されるまでの間、「Backseat」がどのような楽曲なのか、冒頭の「some blue talks EPISODE1」という文字や最後に現れる「JULY 13」という日付が何を意味するのかなど、さまざまな憶測を呼んでいた。
また、リリースを記念して、きょう午後8時30分から午後9時には、INI Official StationheadにてListening Partyの開催が決定している。INIの楽曲制作にも多く参加し、エンポリオ アルマーニ コラボレーションソングである最新曲「Sand Castle」では初めてアートワークも手掛けるなど、その芸術感覚において多方面で才能を発揮している池崎の活動に期待が高まっている。
INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日に9thシングル「ANTHEM」のリリースが決定。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアーの開催が決定している。
【コメント全文】
思うように自分の人生をコントロールできず、後部座席から景色を眺めるように
日々が過ぎていく――そんな感覚を歌にしました。ダークでセクシーなギターサウンドが特徴の1曲です。夜のドライブや散歩のお供に、少し自分に酔いしれながら聴いてください（笑）