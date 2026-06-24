◇W杯北中米大会1次リーグL組 クロアチア 1―0 パナマ（2026年6月23日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、クロアチアがパナマに1―0で勝利。今大会初勝利を挙げた。

この試合で国際Aマッチ通算200試合出場を果たしたMFルカ・モドリッチはメモリアルを白星で飾った。試合後は記念シャツを贈られ、チームメートから4度胴上げされた。

40歳にしてなお主将としてチームを牽引するレジェンドに対し、スタニシッチは「ピッチ内外でリーダー。全ての人々の模範」と敬意を表し、チーム全体が勝利で祝おうという強い決意に満ちていた。

初戦のイングランド戦で4失点を喫した反省から、ダリッチ監督は3バックから4バックへとシステム変更。モドリッチはダブルボランチの一角として先発した。初戦イングランド戦でPKを与えてしまったように、前半37分にパスが短くなりカウンターを招くなど“らしくない”ミスが散見される場面もあった。チームとしても前半はパナマに押し込まれた。だが百戦錬磨の司令塔は動じない。後半36分に交代するまで冷静に中盤の底から試合をコントロールし、後半9分のFWアンテ・ブディミル先制点に繋げた。

GKドミニク・リバコビッチの神がかり的なセーブも光った。前半23分、パナマの決定的なヘディングシュートを左手一本で触りセーブ。後半には立て続けにシュートを浴びたが全て止めるなど再三の危機を救った。

4失点した初戦イングランド戦からの守備の修正と勝負強さの復活を印象づけた。レジェンドの歴史的一歩とともに、クロアチアが決勝トーナメント進出へ大きく前進した。

▼クロアチア・ダリッチ監督 非常に難しく、死闘だった。相手（パナマ）は非常に優れたチームで、カウンターアタックは危険かつスピーディーだった。前半のうちにそれらを完璧に封じ込めることができなかったのは残念ですが、後半の出来は良くなった。最も重要なのは勝ち点3を手にすること。我々は前進でき、まだ大会に踏みとどまっている。