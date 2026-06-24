政府が７月にまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」では、新たに設けられる予算の特別枠を活用して、大型投資や研究開発を促進することを盛り込む。

中東情勢を踏まえ、石油の供給源の多角化や安定的な輸送手段の確保を目指す方針も明記する。

高市政権で初めてまとめる骨太の方針は、素案で看板政策である「危機管理投資」と「成長投資」を日本の成長戦略の中核に位置付けた。ＡＩ（人工知能）や半導体、造船など戦略１７分野の「官民投資ロードマップ」を着実に実行することを明記。危機管理投資・成長投資については「各省庁が予算の単年度主義や補正依存に縛られることなく、日本の将来を切り拓（ひら）く大型投資、研究開発、制度改革を実行できるよう促す」と記す。

エネルギー安全保障の強化にも取り組み、石油の上流権益の確保や供給源の多角化、安定的な輸送手段の確保を図る。原子力発電所は官民挙げて再稼働の加速に取り組むとし、安全規制の見直しも検討する。

また、現役世代の所得に占める医療や介護など保険料負担の比率については、目標設定の検討に入る。社会保障負担率は２０２４年度が１８・５％、２５年度は１７・８％の見込みで、ピーク時の２０年度（１９・４％）から下がっているものの、負担率の高さが課題だ。２７年度の水準を２５年度より抑える方向で、今後具体的な検討を進める。

社会保障改革については、２６年度中に具体化と工程の明確化を図る方針だ。介護保険では、２６年度中に２割負担の対象者の基準見直しの結論を得る。高齢者医療費の窓口負担のあり方は、２７年度予算の編成過程で議論をまとめる。

政府は与党などと調整の上、今月末の経済財政諮問会議に原案として提示する見通し。７月の閣議決定を目指す。