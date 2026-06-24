お笑いコンビ・土佐兄弟が２３日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」の最終回に出演するも、兄・卓也は役どころが斉藤由貴の再婚相手だったことから、ある心配をしていたことをＸで明かした。

最終回の「夫婦別姓刑事」は、ついに消しゴム事件の真犯人が判明。悲しみに暮れる沼袋署の面々だったが、すべてが解決した数カ月後、明日香（橋本愛）は交番勤務に、四方田（佐藤二朗）は交通課に異動になっていた。

そして課長の小寺園（斉藤由貴）がなぜか再婚。結婚式には沼袋署の面々が呼ばれ、教会の中では署長の井伏（坂東彌十郎）が「何回目だ？」と聞き、明日香が「多分４回目です」などの会話が。扉が開き、ウェディングドレス姿の小寺園と、再婚相手がバージンロードを歩き、井伏は「４回目ともなると貫禄があるな〜」などと感心する。

すると式場の中に散弾銃を持った男性が乱入。３発撃つと、これでもう銃弾はなくなったことから、あっという間に沼袋署メンバーに取り押さえられた。

この小寺園の再婚相手の男性を演じたのは土佐兄弟の兄・卓也。乱入した男が弟の有輝。有輝はＸで「最終回に出させていただきました！斉藤由貴さんの再婚相手という役で、ずっとお兄ちゃんがドッキリＧＰを警戒していました」と暴露。卓也もＸで「ガチでドッキリＧＰだと思いましたが、夫婦別姓刑事でした」と胸をなでおろしていた。