連夜の大活躍だ。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２３日（日本時間２４日）に本拠地トロントでのアストロズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、８回に一時勝ち越し打となる左前２点適時打、延長１１回に左前適時打を放ち、４打数３安打３打点、１得点。打率２割４分１厘。チームは延長１１回の熱戦の末、７―９で敗れた。

ロジャーズ・センターのファンが大歓声を上げたのは４―４の８回二死二、三塁だった。右腕ピアソンの初球、真ん中高めの９９・９マイル（約１６０・８キロ）のフォーシームを、迷いなく振り切った。痛烈なライナーは左前で弾み、勝ち越しの２点適時打となった。

６―９の延長１１回一死二塁で６番手の右腕バンウェイのカウント１―１からの３球目、内角ヒザ元の８２・１マイル（約１３２・１キロ）のスイーパーを捉え、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）の弾丸ライナーで左前に運んだ。２打席連続適時打だ。１試合３安打はメジャー移籍後初で、５出塁は最多だ。岡本の一打で２点差としたが、反撃は及ばなかった。

これで４９打点目。ア・リーグ９位タイで、チームでは２位のヒメネスの３３打点に大差を付けてトップ。１７本塁打もチームトップだ。試合前の時点で打率２割３分４厘と低空飛行、１００三振はリーグワースト３位ともろさを見せてはいるが。勝負強い打撃で今やブルージェイズ打線の中心だ。

初回二死一塁は四球、３回一死無走者は一邪飛、５回一死無走者も四球だった。７回先頭は右腕デルスサントスの２ストライクからの３球目、外角高めの９４マイル（約１５１・３キロ）のフォーシームをゴロで右前に運んだ。