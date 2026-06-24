CANDY TUNE×「CHARGESPOT」コラボバッテリーの展開スタート
【モデルプレス＝2026/06/24】応援広告プラットフォーム「CheerSPOT（チアスポット）」を運営する株式会社INFORICHでは、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5グループとのコラボレーション企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画！！」を開催中。この度、第2弾となる「CANDY TUNE」が目標の3000チアを達成した。
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本プロジェクトは、ファンが「CheerSPOT」アプリからスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」のデジタルサイネージに「チア（応援広告）」を掲出することで、段階的に特別な特典が解放されていくファン参加型プロジェクトである。
第1弾のFRUITS ZIPPERに続き、第2弾のCANDY TUNEでもファンの熱い応援により3000チアに到達。これを記念して制作された、CANDY TUNEの限定デザインが施された“推しバッテリー”が、24日より「CHARGESPOT」へ投入開始となる。全国各地で「CHARGESPOT」をレンタルしたユーザーの手元へ、この限定バッテリーが順次届き始める。（modelpress編集部）
3000チア達成に先駆けて2000チアを記念したCANDY TUNE限定デザインラッピング仕様の「CHARGESPOT」バッテリースタンドも、引き続き対象店舗にて好評展開中である。
【期間】
6月22日（月）〜7月22日（水）
【対象店舗（10店舗）】
カラオケ館 原宿3号店
カラオケ館 新宿中央口店
カラオケ館 渋谷文化村通り店
カラオケ館 渋谷東口店
カラオケ館 原宿店
カラオケの鉄人 新宿大ガード店
カラオケの鉄人 新橋SL広場前店
カラオケの鉄人 渋谷道玄坂店
カラオケの鉄人 池袋東口店
JOYSOUND 渋谷道玄坂店
【キャンペーン期間】
FRUITS ZIPPER：4月27日（月）〜5月31日（日）
CANDY TUNE：6月1日（月）〜6月28日（日）
MORE STAR：6月29日（月）〜8月2日（日）
CUTIE STREET：8月3日（月）〜9月20日（日）
SWEET STEADY：9月21日（月）〜終了日未定
※特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。
【チア達成特典（各グループ共通）】
チャージスポットのスタンドに設置されたサイネージへの掲載1枠を「1チア」と呼び、チア数に応じて以下の特典が順次解放される。
1000チア達成：メンバーが載ったコラボバッテリー＆CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈
2000チア達成：限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場
3000チア達成：コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く
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◆CANDY TUNE×「CHARGESPOT」コラボバッテリーが展開スタート
本プロジェクトは、ファンが「CheerSPOT」アプリからスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」のデジタルサイネージに「チア（応援広告）」を掲出することで、段階的に特別な特典が解放されていくファン参加型プロジェクトである。
第1弾のFRUITS ZIPPERに続き、第2弾のCANDY TUNEでもファンの熱い応援により3000チアに到達。これを記念して制作された、CANDY TUNEの限定デザインが施された“推しバッテリー”が、24日より「CHARGESPOT」へ投入開始となる。全国各地で「CHARGESPOT」をレンタルしたユーザーの手元へ、この限定バッテリーが順次届き始める。（modelpress編集部）
◆2000チア達成特典
3000チア達成に先駆けて2000チアを記念したCANDY TUNE限定デザインラッピング仕様の「CHARGESPOT」バッテリースタンドも、引き続き対象店舗にて好評展開中である。
【期間】
6月22日（月）〜7月22日（水）
【対象店舗（10店舗）】
カラオケ館 原宿3号店
カラオケ館 新宿中央口店
カラオケ館 渋谷文化村通り店
カラオケ館 渋谷東口店
カラオケ館 原宿店
カラオケの鉄人 新宿大ガード店
カラオケの鉄人 新橋SL広場前店
カラオケの鉄人 渋谷道玄坂店
カラオケの鉄人 池袋東口店
JOYSOUND 渋谷道玄坂店
◆KAWAII LAB.×CheerSPOT「KAWAII LAB.日本ジャック計画！！」詳細
【キャンペーン期間】
FRUITS ZIPPER：4月27日（月）〜5月31日（日）
CANDY TUNE：6月1日（月）〜6月28日（日）
MORE STAR：6月29日（月）〜8月2日（日）
CUTIE STREET：8月3日（月）〜9月20日（日）
SWEET STEADY：9月21日（月）〜終了日未定
※特典キャンペーン期間終了後も、コラボサイネージの常時掲載は全グループ継続して実施される。
【チア達成特典（各グループ共通）】
チャージスポットのスタンドに設置されたサイネージへの掲載1枠を「1チア」と呼び、チア数に応じて以下の特典が順次解放される。
1000チア達成：メンバーが載ったコラボバッテリー＆CHARGESPOT半年無料券をメンバーへ贈呈
2000チア達成：限定デザインでラッピングされたバッテリースタンドが全国に登場
3000チア達成：コラボバッテリーが全国のチャージスポットに放出され、ユーザーの手元へ届く
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