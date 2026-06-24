まさかのアレがスイーツに!?「余った〇〇」で作れる簡単リッチなおやつ

餃子の皮やパンの耳、食パンが余ることありませんか？実は、ちょっと手を加えるだけで、カフェ顔負けのスイーツに変身するんです！



今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方におうちで手軽に作れる、余り食材活用スイーツレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてくださいね。

▼カリッと甘い！余った餃子の皮で作る「シュガースティック」

餃子を作ったあとに余りがちな皮を、サクサクの甘いスティックに大変身させるアイデアレシピ。砂糖をまぶしてトースターで焼くだけなので、思い立ったらすぐに作れます。子どものおやつにもぴったりです。

▼ふんわり本格派！パンの耳で作る「簡単シナモンロール」

食パンの耳が余ったら、ぜひ試してほしいのがシナモンロール。耳をくるくる巻くだけで、あのカフェスイーツが自宅で手軽に楽しめます。シナモンの香りが広がって、焼いている間から幸せな気分に。

▼香り豊か！食パンで作る「お手軽カルダモンラスク」

余った食パンをサクサクのラスクに。カルダモン（チャイなどにも使われる、甘い香りが特徴のスパイス）を使った少し大人な風味が、いつものおやつを格上げしてくれます。コーヒーや紅茶との相性も抜群です。





余った食材も、アイデア次第でこんなにおいしいスイーツに。「そういえばパンの耳が残ってる」「餃子の皮が余った」と思ったとき、ぜひ作ってみてくださいね。

レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチン







