人気セクシー女優の小湊よつ葉が24日までにXを更新。持病の悪化により休養していたことを明かすとともに、症状が少しずつ緩和してきたとして仕事を再開することを報告した。

「元々持病があり、症状としても検査結果としても悪化が見られた為、様子見の期間をいただく為に暫くVのお仕事をお休みさせていただいておりました。当時は、今後どうなっていくか分からずな状況でしたので私もどうお伝えすべきか分からず報告が遅くなってしまいました」と説明した上で「様子見の期間を経て、少し症状を緩和することができましたので久々にVのお仕事を再開できることになりました」と報告。「自分の身体と向き合いつつ、ベストな活動をしていけるよう工夫していけたらと思っています」とした。

続けて「ただ今後も、事務所の方々とご相談させていただきながらになりますので、作品の発売が空いてしまう可能性があります」とも補足。それでも「気持ちは元気100倍なので、今後とも私らしく一つ一つ大切に取り組ませていただきます」と意気込みを記し、「今後とも小湊よつ葉の応援をよろしくお願い致します！」と呼びかけた。