お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、22日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時55分）に出演。上沼恵美子との対談を熱望した。

この日は「MC毒出しノート2026上半期」と題し、MCの久保田とウエストランド井口浩之が今年上半期に感じた不満や怒りを振り返った。

井口は、久保田が4月放送のテレビ番組で「許せないMC」としてネプチューン名倉潤の名前を実名告白したことを振り返った。当事者間で和解済みだが「上半期のトップトピックだと思いますよ。こういうのって、なあなあに終わっていくじゃないですか。なあなあに終わらなかった」と久保田が実名を挙げ、その上で和解に至ったことに感嘆。久保田は「言ったらお笑いにする約束だったら言ってもいいかなって」と笑いに変えられることが前提だと語った。

井口が「しかも面白い感じで久保田さんが話してってことですから」と話すと、久保田は「それやったら上沼さんとか話したいけどね。上沼さんとか連絡できないんですかね？」とスタッフに質問。2018年の「M−1グランプリ」では、審査員を務めていた上沼を久保田が痛烈批判したことが大騒動になったが「ちゃんとお会いして、いろいろあったことも謝罪しながらお話をしてみたいんですども」と神妙に語った。

井口が「伝説の回にはなりますよ」と期待すると、久保田は「そして俺は消えるだろう」と大笑いしていた。