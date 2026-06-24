日本代表MF伊東純也のそっくり芸人の似東JOKER純也は、26日スウェーデン戦の行われる米ダラスに向かう途中でハワイでトランジットしてビーチでおもいっきり鋭気を養った

写真拡大

サッカー日本代表MF伊東純也のそっくり芸人で「似東JOKER純也」を名乗る萩原拓也（44）が取材に応じ、日本時間24日早朝、米ハワイに到着して常夏のビーチを楽しんだと明かした。

サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組で日本代表の第3戦となるスウェーデン戦が26日に米ダラスで行われるが、「似東」は入手した格安航空チケットの都合で、ハワイのホノルルでトランジットすることになったという。

「東京でオランダ戦、チュニジア戦を応援して、その勢いを体に蓄えて、ダラス入りして、スタジアムから直接応援したくて、今、現地に向かってます」と話した。そして「正直、お金はカツカツです。ハワイは初めてじゃないですけど、こんなにお金がなくてビーチに入るのは初めて。お金はなくてもハワイの活気を体に取り込んで代表応援のパワーにします」と気合を入れていた。

FW前田大然をマネて「前田大自然」として活動するタクシー運転手の藤本亮さんとダラスで合流する予定だという。「スウェーデンをたたいて決勝トーナメントはF組首位でのぞみたい。ブラジルでもモロッコでも怖くないですよ」と気合いを入れた。