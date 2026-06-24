サッカー日本代表MF伊東純也のそっくり芸人で「似東JOKER純也」を名乗る萩原拓也（44）が取材に応じ、日本時間24日早朝、米ハワイに到着して常夏のビーチを楽しんだと明かした。

サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組で日本代表の第3戦となるスウェーデン戦が26日に米ダラスで行われるが、「似東」は入手した格安航空チケットの都合で、ハワイのホノルルでトランジットすることになったという。

「東京でオランダ戦、チュニジア戦を応援して、その勢いを体に蓄えて、ダラス入りして、スタジアムから直接応援したくて、今、現地に向かってます」と話した。そして「正直、お金はカツカツです。ハワイは初めてじゃないですけど、こんなにお金がなくてビーチに入るのは初めて。お金はなくてもハワイの活気を体に取り込んで代表応援のパワーにします」と気合を入れていた。

FW前田大然をマネて「前田大自然」として活動するタクシー運転手の藤本亮さんとダラスで合流する予定だという。「スウェーデンをたたいて決勝トーナメントはF組首位でのぞみたい。ブラジルでもモロッコでも怖くないですよ」と気合いを入れた。