ミニストップで「キレートレモンクエン酸」や「お〜いお茶」などの無料券がもらえる！6月29日までの「1個買うと1個もらえる」対象商品をまとめてチェック。
ミニストップは、2026年6月23日から29日までの期間、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。
ノンアル飲料の無料券も
1つめの対象商品は、コカ・コーラ「よわない檸檬堂」（350ml）です。
1本購入すると、「よわない檸檬堂」「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」（各350ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月23日から7月6日まで。
2つめの対象商品は、ポッカサッポロ「キレートレモン 瓶」（155ml）です。
1本購入すると、「キレートレモンクエン酸PET」（525ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月23日から7月13日まで。
3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 玄米茶」（600ml）です。
1本購入すると、「お〜いお茶」の「緑茶」（460ml）、「濃い茶」（600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、「お〜いお茶 緑茶」（600ml）は引換対象外です。
引換期間は6月30日から7月13日まで。
引換商品によって期間が異なるのでご注意を。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ