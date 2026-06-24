ミニストップで「キレートレモンクエン酸」や「お〜いお茶」などの無料券がもらえる！6月29日までの「1個買うと1個もらえる」対象商品をまとめてチェック。

ミニストップは、2026年6月23日から29日までの期間、お得な「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを実施しています。

ノンアル飲料の無料券も

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「よわない檸檬堂」（350ml）です。

1本購入すると、「よわない檸檬堂」「よわない檸檬堂 無糖 レモンとシークヮーサー」（各350ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月23日から7月6日まで。

2つめの対象商品は、ポッカサッポロ「キレートレモン 瓶」（155ml）です。

1本購入すると、「キレートレモンクエン酸PET」（525ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月23日から7月13日まで。

3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 玄米茶」（600ml）です。

1本購入すると、「お〜いお茶」の「緑茶」（460ml）、「濃い茶」（600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「お〜いお茶 緑茶」（600ml）は引換対象外です。

引換期間は6月30日から7月13日まで。

引換商品によって期間が異なるのでご注意を。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ