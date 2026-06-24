【「爛漫ドレスコードレス」第51話】 6月24日 配信

CLLENNは、マンガ「爛漫ドレスコードレス」第51話の先行配信を「ピッコマ」で6月24日に開始した。

「爛漫ドレスコードレス」は、着物を“楽しむ”ハートフルコメディマンガ。今回、最新話となる第51話が「ピッコマ」で先行配信されている。

□ピッコマ作品ページ

【あらすじ】

偶然見つけた帯をきっかけに、着物の世界に足を踏み入れた撫子。しかし彼女の前には、着物初心者を震撼させる「着物警察」が!?

偶然出会ったお気に入りの帯をきっかけに、初めて浴衣を自力でまとうことにした山田撫子。花火大会に着ていくために頑張って着付けの練習をするも、少し歩いただけで浴衣が着崩れ、不慣れな下駄に靴擦れも起こして心が折れそうに……。そんななか落ち込む撫子に声をかけたのは、凛と浴衣を着こなす美女・鷹倉響。和服を着慣れている彼女を前に、自分が恥ずかしくなる撫子だが……？ いつもの街が、今日から少し違って見える。自由に、軽やかに、艶やかに――着物を“楽しむ”ふたりのハートフルコメディ！

(C)佐悠/CLLENN