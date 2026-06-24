タメニーがＳ高、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消

タメニー<6181.T>が急反発しストップ高の１００円に買われている。２３日の取引終了後に、２６年３月期の有価証券報告書で「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同社では２１年３月期から３期連続で営業損失を計上。２４年３月期に営業損失はいったん解消したものの、２５年３月期は営業損失を計上し、あわせて債務超過状態となっていたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているとして「継続企業の前提に関する注記」を記載していた。ただ、その後２回の第三者割当増資の実施で債務超過状態を解消することができ、借入金の残高も改善されたことから、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消することにしたという。



出所：MINKABU PRESS