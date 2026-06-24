竹内まりやが、7月22日にリリースする映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』を記念して、『まりやに会おう！』と題したスペシャルファンミーティングを開催する。

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本イベントは、10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2,000名を抽選で招待して開催。本作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ&Aコーナーなども予定されている。

本作の初回生産分には、イベントに応募できるマジックカードが封入される。また、同カードはB賞として、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼントへの応募も可能となっている。

さらに、本日6月24日より特設サイトにて竹内まりや本人がツアーを振り返りながら、本作の魅力を語るスペシャルインタビューを掲載。そのほか、オフィシャルYouTubeチャンネルにて第2弾トレーラーも公開されている。

（文=リアルサウンド編集部）