ジャパンエレベーターサービスホールディングス<6544.T>は、５月２２日に年初来高値１９０６円をつけたのち調整局面に入っているが、業績拡大期待を背景に株価は反騰に向かうことが予想され、時価水準は拾い場と考えたい。



エレベーターのメンテナンスやリニューアルで独立系首位。保守契約台数が年間１万３０００台ペースで伸びていることや、リニューアル実施台数が増加していることで、業績拡大期待が大きいことに注目したい。



２６年３月期は連結営業利益が１１０億１０００万円（前の期比２７．７％増）となった。国内保守契約台数は１２万６８４０台となり、前の期比で１万３３２０台の純増と前の期と同水準の増加ペースを維持。リニューアル台数は２６２０台で強い需要に対応する体制強化により前の期比３９０台増と大幅に増加した。これにより、保守・保全業務の売上高は３４４億９９００万円（同１３．０％増）、リニューアル業務は同２１８億１００万円（同２５．８％増）となり業績を牽引した。



拠点網の拡大や人員確保など組織強化が保守契約台数の着実な伸びにつながっている。一方、リニューアル需要は更新需要が１９９０年～２０００年代前半のピーク期物件で発生していることに加え、１９９０年以降に製造されたエレベーター部品の供給停止の対象が広がっていることで、リニューアル需要は長期にわたり続くとみられている。



更に、投資の一巡に加え、デジタルツールを活用した業務効率化、事務業務のシェアード化などによる販管費抑制もあり業績は拡大基調が続く見通し。２７年３月期は営業利益１３０億円（前期比１８．１％増）を見込むが、保守的との見方が一般的。更に２８年３月期は同１６０億円強を見込む調査機関もある。（仁）



出所：MINKABU PRESS