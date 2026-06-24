3月にNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』を卒業した“初代体操のお姉さん”こと秋元杏月が、約7年間の活動期間の知られざる秘話や将来のビジョンを語ったインタビューが公開された。

参考：“初代体操のお姉さん”秋元杏月、『おかあさんといっしょ』ファミリーコンサートを語る

今回のインタビューは、杏月お姉さんの魅力がたっぷり詰まった『「おかあさんといっしょ」最新ソングブック だいすきがいっぱい』と、卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』のBlu-ray＆DVDのリリースにあわせて行われた第3弾となる。

7年間の活動の中では、コロナ禍で無観客状況での収録も経験した杏月お姉さん。その当時の気持ちを「これからどうなるのだろうか？ という不安はありましたが、スタッフの方々が子どもたちに楽しいものを届けるために色々と試行錯誤をして、みんなで沢山アイデアを出し合って日々の収録に向き合っていました。カメラの向こうのテレビの前にいるお友だちをを想像する事はそれまでも意識していた事ですが、コロナ禍では全員がそれをより一層意識しながら収録に臨んでいた気がします」と振り返った。

そして、コンサートに関しても開催するか否かを話し合い、開催時にはスタッフが対策を講じたことを明かしつつ、「みんなで力を合わせて『子どもたちのために！』という気持ちがより鮮明になった期間でもあったと思います」と語った。

そんな期間があった分、「コロナ禍明けにはじめて子どもたちを呼んで収録ができた時は、ディレクターさんも泣いていました」と言う杏月お姉さん。「スタジオ全体に“そうだよね！ これが『おかあさんといっしょ』だよね！”という喜びが充満していましたし、子どもたちがいてくれることによるパワーやエネルギーの違いを、その場にいるみんなが感じていたと思います」と懐かしんだ。

体操のお姉さんとしての活動期間中、「初年度は風邪を引いてしまうことが多くて、満足に声が出せないことがあったりしてご迷惑をおかけしたので、それからは『危ないな…』と思ったら即ケア」と体調管理には気を配ったそうで、「先輩方は喉のケアにも詳しくて『この漢方がいいよ』『こののど飴を用意しておくといいよ』とおすすめしてもらったものを試していました。そういった試行錯誤もあり、徐々に喉は強くなりました」と明かした。それでも「身体面ではストレッチや筋トレをもう少し念入りにやっておけばよかったなと反省しています。頻繁に整体に通ったりして、なんとか体を保つことができましたが、7年という長い時間の中で年齢による体の変化を感じることは多かったです」と長く活動したからこその苦労も語った。

卒業前には『杏月お姉さんスペシャル』も放送され、愛された杏月お姉さんは、最後の出演回について「収録から放送まで時間があったので、『もう少しこうすればよかったな』と反省しながら冷静に観ている自分もいました（笑）」と笑う。その一方で、「まるで過去の自分を観ているかのようで『懐かしいな』という気持ちがありました」と明かした。さらに「放送を観てくれた友人や家族が『最後の放送観たよ。お疲れさま』と連絡をくれたりして、それにも胸が熱くなりました」と振り返った。

そして、これからの活動について「今後は『おかあさんといっしょ』の7年間で培ってきた経験を活かして、子どもたちとより近い距離で関わっていきたいと考えています。ステージに立って子どもたちに元気を届けることもしたいですし、同じ視点で一緒に何かを作ったり、どこかへ行ったり、一緒に経験して学ぶことをしてみたいです。番組で幼稚園ロケをした時に、子どもたちから学ばせてもらうことの多さを実感しましたし、同時に尊敬するべきところも沢山ありました。これからもそんなみんなと関わり合いながら、新しい活動をしていきたいです」と将来のビジョンを語った。（文＝リアルサウンド編集部）