志摩でしか出逢えないここだけの体験を。「志摩にしました。」キャンペーン第2弾！　絶景の英虞湾を“遊び尽くす”

東海旅客鉄道（JR東海）は、三重県志摩エリア・英虞湾（あごわん）を舞台に、その魅力を五感で体感できる観光キャンペーン 「志摩にしました。」を、キャンペーンサイト公開とともに実施しています。

キャンペーンサイトURL：https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/

■志摩でしか出逢えない「ここだけの体験」を凝縮

第2弾となる今年は 「ただ見るだけじゃない。ここでしか出会えない、英虞湾体験。」をテーマに、自然に恵まれた志摩の地だけで楽しめる非日常体験を凝縮したコンテンツをEX旅先予約で多数用意。

かつて「真珠島」と呼ばれた間崎島で、干潮時のみ浮かび上がる「マーメイドロード」での真珠の貝殻願掛けプランをはじめ、大パノラマの中で自動ドローン撮影をし、その場でデータを受け取れる「志摩スカイショット」、特別な車窓カード付きの「AGO BAY BLUE PASS ―英虞湾周遊クルーズ―」など、EX旅先予約だからこそ実現できた特別感とお得さを兼ね備えた限定プランが登場。

英虞湾を“眺める観光地”から、“実際に触れ、感じ、心に残る体験の舞台”へと広げる絶景の志摩旅を提案します。

■「志摩にしました。キャンペーン」概要

首都圏在住者が三重県志摩エリアへより多く旅行に訪れられるよう、JR東海、近鉄グループホールディングス、三重県及び志摩市が協働し、伊勢志摩国立公園を代表する景勝地「英虞湾（あごわん）」を柱とした 「志摩にしました。」キャンペーンを昨年度から実施。同キャンペーンは今年2年目となります。

キャンペーン期間：2026年5月22日〜12月31日

キャンペーンサイト：https://recommend.jr-central.co.jp/mie-tabi/shima/

※詳細は「志摩にしました。」キャンペーンサイトを確認してください。

■英虞湾の自然を“遊び尽くす”！ 体験型コンテンツ（※一部）

（1）マーメイドロード 真珠の貝殻願掛け

英虞湾に浮かぶ間崎島（まさきじま）に、一日のうち限られた干潮時にだけ姿を現す奇跡の道「マーメイドロード」。

潮の満ち引きという自然のリズムが紡ぎ出すその幻想的な道を渡り、真珠の貝殻に願いをのせる願掛け体験のプランを用意。真珠の養殖文化を今に伝える島ならではの空間で、ここでしかできない特別な願掛け体験を楽しめます。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000650/plans?lang=ja

【間崎島について】

近鉄「賢島駅」徒歩約1分の賢島港から、定期船で約10分。アクセスの良さも魅力の間崎島は、現在約30人の島民が真珠養殖という伝統と暮らしを守り続けている小さな島です。

潮の満ち引きという自然のリズムが生む、限られた時間にだけ現れる一瞬の“海の道”。人の営みと自然が寄り添うこの島で、日常を離れ、海と向き合いながら願いを託す特別な時間を過ごせます。

同プランは、JR東海、近鉄グループホールディングスや志摩市、島民の皆様と連携し誕生した、〈今だからこそ体験してほしい〉唯一無二のプログラムです。

（2）志摩スカイショット×志摩地中海村

白い街並みと青い海が広がる「志摩地中海村」を舞台に、自動ドローンがまるで映画のワンシーンのような映像を切り取る、新感覚の撮影体験。

撮影した動画はスマートフォンに届くため、素敵な旅の記録としてSNSでのシェアも楽々。最新テクノロジーと志摩の大自然に囲まれた抜群のロケーションのコラボで、忘れられない「空からの思い出」を提供します。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6118M01/plans?lang=ja

（3）【EXサービス会員限定】「新幹線×しまかぜコラボ 車窓カード」付】AGO BAY BLUE PASS ―英虞湾周遊クルーズ―

昨年大好評！ 伊勢志摩を象徴する英虞湾を便利に巡る周遊クルーズプランを今年も用意しました。

穏やかな波と潮風を感じながら、移動時間さえも特別な体験へと導く、開放感溢れる海上移動を楽しめます。EX旅先予約からの申込み限定で、「新幹線×しまかぜコラボ 車窓カード」をプレゼント。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/Z000649/plans?lang=ja

※同プランは10月末までの実施となります。

◇その他の主なプランを紹介

自然に囲まれて楽しむ体験型コンテンツ以外にも、英虞湾の魅力を五感で満喫できる特別なプランや志摩への快適なアクセスを実現する仕掛けが続々登場します。

（1）志摩観光ホテル ランチプラン ウェルカムドリンク付き

名店レストラン「ラ・メール ザ クラシック」にて、志摩観光ホテル伝統の味を楽しめる、特別ランチプラン。

伊勢志摩の海と大地の恵みを活かした「海と大地の恵み ランチ限定コース」と、長年愛され続けるホテル伝統の一品「海の幸カレー」の2プランを用意しました。

いずれもEX旅先予約からの申込み限定で、ウェルカムドリンク付き。記念日や特別なひとときにふさわしい、上質な時間を演出します。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6118M12/plans?lang=ja

（2）都リゾート 志摩 ベイサイドテラス EXサービス会員向け 特別カフェセット

地中海リゾートを思わせる優雅な空間が広がる「都リゾート 志摩 ベイサイドテラス」で、ケーキとノンアルコールカクテルを楽しめるEX旅先予約での申込限定のプラン。

旅の思い出を写真に残すための仕掛けとして、フォトジェニックな館内・敷地内のフォトスポットマップも用意。視覚と味覚で楽しむ非日常のリゾート体験を提供します。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/6118M09/plans?lang=ja

（3）近畿日本鉄道 近鉄伊勢志摩フリーパス

EXサービスで新幹線を利用する場合に購入できる大変お得なきっぷです。近鉄名古屋〜伊勢志摩フリー区間までの往復乗車券・特急券と、フリー区間内での乗車券・特急券がセットになり、伊勢志摩エリアをコスパよく楽しめます。

伊勢神宮直行バスやレンタカー割引券も含まれており、立ち寄り観光にも便利。名古屋までは新幹線、その先は近鉄と、志摩への快適なアクセスを実現します。

プランの詳細はこちら：https://ec.travel.jr-central.co.jp/tp/optionalFacilities/000D992/plans?optionalIds=000D992-C000088-L000154,000D992-C000429-L000751

◇JR東海×近鉄グループ キャンペーングラフィック

今年もJR東海と近鉄グループホールディングスは、共通のキャンペーングラフィックを制作し、志摩エリアの認知向上と魅力発信に向けて連携したプロモーションを展開します。

両社が同一のビジュアルを用いてPRを行うことで、キャンペーンの世界観をより広く伝えるとともに、志摩・英虞湾の魅力を一体感のある情報として届けます。

※各観光コンテンツは「EX旅先予約」で販売します。「EX旅先予約」の購入には「エクスプレス予約」・「スマートEX」への会員登録が必要です。予約方法や詳細は下記EX旅先予約特設サイトを確認してください。

https://travel.jr-central.co.jp/plan/tokushu/ex/

※状況により、申し込み締め切り前であっても満席や催行中止となる場合があります。

※旅行代金や設定日、その他の情報は2026年5月22日時点の情報です。

※画像、イラストはすべてイメージです。

（エボル）