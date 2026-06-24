「欧州クラブが彼に注目している」W杯で健在ぶりアピールの日本代表DFがプレミア復帰か！ 英記者が報道「残留の可能性は低い」
ワールドカップで存在感を示す日本代表DFに、プレミアクラブが注目しているようだ。
イギリスの大手紙『The Daily Telegraph』でサッカー記者を務めるマイク・マクグラス氏は６月23日、自身のSNSを更新。現在アヤックスでプレーする冨安健洋の去就について言及した。
同記者は、「元アーセナルのDF冨安健洋は、来シーズンもアヤックスに残留する可能性は低いとみられる。ワールドカップでは日本代表の２試合に出場しており、プレミアリーグやそのほかの欧州クラブが彼に注目している」と投稿。今夏にも新天地を求める可能性があると伝えている。
冨安はアビスパ福岡でプロキャリアをスタートさせ、2018年に19歳でベルギーのシント＝トロイデンへ移籍。その後、イタリアのボローニャを経て、2021年にアーセナルへ加入した。
アーセナルでは加入直後から高い評価を受け、一時はレギュラーの座を掴んだ。しかし、その後は度重なる故障に悩まされ、出場機会が減少。2025年夏にクラブを離れ、今年１月にアヤックスへ加入した。
それでも、冨安の実力への評価は依然として高い。北中米W杯では初戦のオランダ戦で途中出場すると、第２戦のチュニジア戦では先発に抜擢。安定感抜群の守備に加え、正確なロングフィードや縦パスで攻撃の起点となり、日本の４−０快勝に大きく貢献した。
大舞台で健在ぶりを示した27歳のDF。その動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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イギリスの大手紙『The Daily Telegraph』でサッカー記者を務めるマイク・マクグラス氏は６月23日、自身のSNSを更新。現在アヤックスでプレーする冨安健洋の去就について言及した。
同記者は、「元アーセナルのDF冨安健洋は、来シーズンもアヤックスに残留する可能性は低いとみられる。ワールドカップでは日本代表の２試合に出場しており、プレミアリーグやそのほかの欧州クラブが彼に注目している」と投稿。今夏にも新天地を求める可能性があると伝えている。
冨安はアビスパ福岡でプロキャリアをスタートさせ、2018年に19歳でベルギーのシント＝トロイデンへ移籍。その後、イタリアのボローニャを経て、2021年にアーセナルへ加入した。
それでも、冨安の実力への評価は依然として高い。北中米W杯では初戦のオランダ戦で途中出場すると、第２戦のチュニジア戦では先発に抜擢。安定感抜群の守備に加え、正確なロングフィードや縦パスで攻撃の起点となり、日本の４−０快勝に大きく貢献した。
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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