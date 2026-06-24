かわにしみきプロデュース・muiceの人気アイテムから限定カラーが続々登場！　ヒット商品「スポットメンテパウダー」専用ツールも

SNS総フォロワー数250万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみきさんがプロデュースするコスメブランド「muice」は6月24日より、「クマメンテパウダー」の限定色「SP02 ナチュラルイエロー」、「ぽわんチーク」の限定色「SP04 メロウコーラル」とスポットメンテパウダー専用ブラシ「スポットメンテブラシ」を数量限定で全国発売します。

また、昨年10月に発売した「スポットメンテパウダー」の限定色「SP05 オサエテミント」を同日に数量限定で再販します。

【muice公式オンラインサイト】https://muice.jp/

【取り扱い店舗】アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン（一部店舗除く）

■メイク悩みに寄り添う限定カラーが続々登場！

スポットメンテパウダー専用のツールアイテムも！

「muice」は「よくばりは、カワイイ。」をコンセプトに、メイクデビューする10代からコスメに精通した人までたくさんの人に気軽に使ってもらえるよう、手に取りやすい価格、そして使いやすさと品質を追求したコスメブランド。

SNSでも度々話題になるなど注目度を高めている「muice」から、メイク悩みに寄り添う限定カラーと限定アイテムが新登場します。

気になるクマや色ムラをササっとメンテナンスする「クマメンテパウダー」からは、限定カラー「SP02 ナチュラルイエロー」が登場。

ベージュをブレンドした肌なじみの良いイエローカラーが、気になる色ムラやクマをナチュラルにカバー。ハイライト効果でくすみを目立たなくし、明るい印象の目元に仕上げます。

肌なじみの良いサラサラ質感とほどよい発色が人気の「ぽわんチーク」からは、ミルクをひとさじ加えたようなコーラルカラー「SP04 メロウコーラル」が登場。

肌色を問わないニュートラルなペールカラーが、ふわっとやわらかく色づき、頬にさりげない血色感と明るさをプラスします。

さらに、スポットメンテパウダー専用ブラシ「スポットメンテブラシ」が数量限定で登場。使用部位や悩みに合わせて使い分けられる2way仕様のブラシで、パウダーを「ぼかす」「整える」が1本でできるアイテム。

平筆ブラシは、小鼻・鼻筋・眉周り・口角などの細かい部分に、丸筆ブラシは、頬やあごなど広い部分にふんわりとのせる時に使うことでメイクの完成度を高めます。

そして、大人気アイテム「スポットメンテパウダー」からは、昨年10月に発売したグリーンカラーが限定で再登場。

「SP05 オサエテミント」は、明るいパステルグリーンカラーで、ニキビ跡や赤みをナチュラルに補正して、肌トーンを均一に整えます。

メイク悩みに寄り添うmuiceならではの限定アイテムをぜひチェックしてみては？

■クマメンテパウダー 商品情報

気になるくま、色ムラをササっとメンテナンス！

クマ特化パウダーから限定色が登場！

【限定】

クマメンテパウダー

全3色（限定1色） 各990円

◇＜カラー展開＞

【限定色】

SP02 ナチュラルイエロー

肌色になじむイエローカラー

くまはもちろん、小鼻の赤みやニキビ跡の補正におすすめ

◇＜ポイント＞

◆使いやすいパウダータイプ

ササっと塗るだけで、くまや色ムラなど、気になる肌悩みをナチュラルにカバー。フェイスパウダーの上に重ねることで、均一に塗布しやすいのがポイントです。

◆ハイライト効果

キメの細かいパールを配合。ハイライトのように肌にツヤや明るさを与え、くすみを飛ばしてくれます。

◆お出かけ先でのお直しコスメとしても

ポーチに入れて持ち運びやすいサイズ感で、お出かけ先でのメイク直しにも活躍します。

◇＜かわにしみきコメント＞

クマメンテシリーズの中でも、従来のクマカバー用途だけでなく、シミやニキビ跡のカバーにもオススメ！

明るめのイエローカラーが肌に自然になじみながら、気になる部分をしっかりカバーしてくれます。シワになりにくい部分なら重ね使いもしやすく、夏特有の赤みやくすみが気になる部分にも使うのも◎

■ぽわんチーク 商品情報

内側からにじみ出たような⾃然な⾎⾊感！

ぽわんと⾊づくなじみチークからコーラルカラーが限定登場！

【限定】

ぽわんチーク

全3色（限定1色） 各990円

◇＜カラー展開＞

【限定色】

SP04 メロウコーラル

ほんのり甘さのあるニュートラルなコーラルカラー

◇＜ポイント＞

◆肌なじみの良いサラサラパウダー

こだわりのふんわりパウダーが軽い付け心地を実現。肌の上でも簡単にぼかしやすく、肌になじんでナチュラルな仕上がりに。

◆程よいシアーな発⾊

濃すぎないふんわりカラーのため、チーク初心者でもグラデーションがつくりやすいです。

◆⾃然な⾎⾊感カラー

自然な血色感を演出するのにぴったりなピンクカラーや、ヘルシーなオレンジカラーまで、誰でも使いやすい色展開です。

◇＜かわにしみきコメント＞

夏に思わず手に取りたくなるような、多幸感たっぷりのコーラルカラー♡ ぽわんチーク特有の、ふわっとやわらかな発色で、コーラルなのに可愛らしさも感じられるカラーに仕上げました。

明るすぎず肌なじみもいいので、夏はもちろん、季節問わず1年中使いやすい万能カラーです。

■スポットメンテブラシ 商品情報

「ぼかす」「整える」がこれ1本で！

スポットメンテパウダー専用のブラシが限定登場

【限定】

スポットメンテブラシ

880円

◇＜ポイント＞

◆スポットメンテパウダー専用ブラシ

「スポットメンテパウダー」専用ブラシで、「ぼかす」「整える」がこれ1本で簡単に。ムラになりにくく、均一な仕上がりを演出します。

◆部位やお悩みによって使い分けられる2wayタイプ

平筆ブラシ：小鼻・鼻筋・眉周り・口角など細かい部分におすすめ。

丸筆ブラシ：頬やあごなどの広い面にふんわりとのせるのにおすすめ。

◇＜かわにしみきコメント＞

「スポメンに専用ブラシがあったら、もっと使いやすくなるかも！」そんな想いから誕生した、スポメン専用の2wayブラシ。

平筆ブラシ側は、鼻筋の高さ出しや頬の色ムラカバー、眉周りなど、パウダーをしっかりフィットさせながらピンポイントでのせたい部分におすすめ。細かい部分にも使いやすく、自然に立体感を演出できます◎

反対側の丸筆ブラシは、チークのぼかしなど広範囲にさらっと使えて、肌をふわっと明るい印象に見せてくれます。

この1本があるだけで、難しいテクニックがなくてもスポメンをさらに使いこなせて、いつものメイクをワンランクアップした仕上がりにしてくれるかなと思います♡

■スポットメンテパウダー 商品情報

気になる部分をサッとメンテナンス！

万能プレストパウダーの限定色が再販！

【限定】

スポットメンテパウダー

全4色（限定1色） 各1,045円

◇＜カラー展開＞

【限定色】

SP05 オサエテミント

明るいパステルグリーンカラー

ニキビ跡や赤みをカバー

◇＜ポイント＞

◆気になる細かい部分も綺麗にメンテナンス！ マルチに使えるパウダー

涙袋、鼻の高さ出し、チークのぼかし、透明感出しなどマルチに活躍。微粒子パウダーが肌の気になるムラ、赤み、くすみを整えます。

◆自然な立体感が続く

ほどよくきらめくパール配合で、ハイライトよりも控えめなツヤ感を演出し肌に自然な立体感を作ります。皮脂で色くすみしにくいパウダーを使用しているため、長時間くすまずに立体感がキープされます。

◆毛穴目立ち&テカリを防ぐ

伸びの良いサラサラパウダーが毛穴をぼかし、綺麗に広がります。皮脂を吸着するため、テカリも防げます。

◇＜かわにしみきコメント＞

スポメン限定色の中でも特に好評だったカラーが限定復活！ 夏に活躍する、赤みをカバーしてくれるミントカラー♡

頬の赤みや、小鼻の赤み、ニキビ跡などもナチュラルにカバーしてくれるので、1つ持っておくだけで、「今日ちょっと赤みが気になる……！」という時に頼れる、お守りみたいなアイテムです。

■＜muiceプロデューサー・かわにしみき プロフィール

1989年11月11日生まれ。愛称は“みきぽん”。漫画やアニメ、ゲーム、アイドル好きなどオタクの要素も併せ持つYouTubeをメインに活動する美容系動画クリエイター。自身のSNS総フォロワー数は250万人を超え、飾らない等身大の姿が同世代の女性を中心に共感を呼び、コスメやカラコン（mimuco）などのプロデュース業も幅広く行っている。

［かわにしみき公式SNS］

YouTube：@kawanishimiki

Instagram：＠mikipon1111

X（旧Twitter）：＠mikipon11

TikTok：@mikipon.65

LIPS：@mikipon11

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