「彼が次のW杯に出ても全く驚かない」新記録達成の41歳C・ロナウド、2030年の母国大会も参戦？ マンUレジェンドが太鼓判
クリスティアーノ・ロナウドを擁するポルトガル代表は現地６月23日、北中米ワールドカップのK組２節で、ウズベキスタン代表とヒューストン・スタジアムで対戦。５−０で大勝した。
DRコンゴとの初戦（１−１）で動きの悪さが指摘され、批判を浴びたC・ロナウドだったが、見事に２ゴールをマーク。開始６分でジョアン・カンセロのクロスに合わせ、史上初のW杯６大会連続得点を達成すると、39分にブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点を奪った。
現在41歳。健在ぶりを示したなか、こうなれば７大会連続での活躍に期待がかかる。なにせ次の2030年大会は、母国ポルトガルが開催国の１つだ。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、元イングランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ガリー・ネビル氏は「彼が次のワールドカップに出場しても、私は全く驚かない」と言い放った。
また、元アイルランド代表で同じくユナイテッドOBのロイ・キーン氏も「彼は決して消えていなかった。彼こそが本物だ！２ゴールは素晴らしかった。あの鋭さ、彼は完全に試合に溶け込んでいた。その飢えと意欲には感服するしかない。彼は後半、さらに得点を挙げようと必死だった」と称えた。
前回のカタールW杯時も、今回が最後と思われていたC・ロナウド。不可能を可能に変えてきた背番号７が、W杯７大会連続でゴールを挙げても不思議ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄まじい！歴史を塗り替えるC・ロナウドの圧巻２ゴール！
DRコンゴとの初戦（１−１）で動きの悪さが指摘され、批判を浴びたC・ロナウドだったが、見事に２ゴールをマーク。開始６分でジョアン・カンセロのクロスに合わせ、史上初のW杯６大会連続得点を達成すると、39分にブルーノ・フェルナンデスのスルーパスから追加点を奪った。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、元イングランド代表でマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ガリー・ネビル氏は「彼が次のワールドカップに出場しても、私は全く驚かない」と言い放った。
また、元アイルランド代表で同じくユナイテッドOBのロイ・キーン氏も「彼は決して消えていなかった。彼こそが本物だ！２ゴールは素晴らしかった。あの鋭さ、彼は完全に試合に溶け込んでいた。その飢えと意欲には感服するしかない。彼は後半、さらに得点を挙げようと必死だった」と称えた。
前回のカタールW杯時も、今回が最後と思われていたC・ロナウド。不可能を可能に変えてきた背番号７が、W杯７大会連続でゴールを挙げても不思議ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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