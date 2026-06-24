池粼理人（INI）新曲「Backseat」デジタル配信開始！胸の内を語る映像「深夜に喋る」も公開

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INIのメンバーが自ら企画・表現し、発信する個人コンテンツ「INI STUDIO」より、池崎理人（崎は、たつさきが正式表記）の新曲「Backseat」が6月24日0時にデジタル配信開始となった。

■INI Official StationheadにてListening Party開催が決定

新曲「Backseat」は池崎が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR＆B楽曲となっている。

23日21時30分には、池崎が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作活動に対する思いについて胸の内を語る映像「深夜に喋る」を公開。楽曲が配信されるまでの間、「Backseat」がどのような楽曲なのか、冒頭の「some blue talks EPISODE1」という文字や最後に現れる「JULY 13」という日付が何を意味するのかなど、さまざまな憶測を呼んでいた。楽曲配信後は、池崎が語っていた「自分の自分で運転しよう」というメッセージに共感の声が多く寄せられ、池崎らしいあらたな表現方法と今後の展開についても期待感が高まっている。

また、リリースを記念して6月24日20時30分～21時にはINI Official StationheadにてListening Partyの開催が決定している。INIの楽曲制作にも多く参加し、エンポリオアルマーニコラボレーションソングである最新曲「Sand Castle」では初めてアートワークも手掛けるなど、その芸術感覚において多方面で才能を発揮している池崎の活動に注目だ。

なお、INIは5周年イヤーに突入し、グループとしては9月16日に9th SINGLE「ANTHEM」のリリースが決定。さらに、9月と11月には自身初の東阪ドームツアーの開催が決定している。

■池崎理人 コメント

思うように自分の人生をコントロールできず、後部座席から景色を眺めるように

日々が過ぎていく－－

そんな感覚を歌にしました。ダークでセクシーなギターサウンドが特徴の一曲です。

夜のドライブや散歩のお供に、少し自分に酔いしれながら聴いてください（笑）

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Backseat」

https://ini.lnk.to/RIHITO_Backseat

■関連リンク

INI STUDIO Release After Party（※6月24日20:30～21:00）

https://share.stationhead.com/BF3TuURuio9