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◆未来の業績予想をもとに株価が形成されるスペースX
今回は市場の注目を集めた2つのイベント、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（スペースX） の上場とケビン・ウォーシュFRB（米連邦準備制度理事会）新議長による初会合となったFOMC（米連邦公開市場委員会）について述べていきたい。
まず、6月12日（現地時間、以下同）に ナスダックに上場したスペースXについて。史上最大規模のIPO（新規株式公開）と騒がれた同社の上場劇だが、公開価格135ドルに対して初値は150ドルを記録。その後はハイ・ボラティリティ（株価変動率）な展開ながらも150ドル以上の水準を維持している。実績PSR（株価売上高倍率）は125倍超と、とんでもない数値となっていて、早くもメディアなどでは、いくらなんでも割高ではないかという声が上がっている。
果たしてスペースX株は本当に割高なのだろうか。結論から言えば、決してそんなことはない。むしろ理論的には割安とさえ言える。なぜなら、同社のような成長企業の場合、今期や来期といった近い将来ではなく、一定期間を置いた未来の業績予想をもとに株価が形成されるものだからだ。
分かりやすい例で言えば、米大リーグのロサンゼルス・エンゼルスに移籍した時の大谷翔平選手の評価を思い出して欲しい。おそらく、エンゼルスは北海道日本ハムファイターズでの大谷選手の実績を評価していたわけではない。2年半前のロサンゼルス・ドジャースも同じだ。球団は様々なデータを精査して、真価が未来に発揮されることを見越して相応だと考える年俸を算出しているはずだ。
スペースXが株式市場から高い評価を受けているのも同様の理屈だ。大谷選手の場合、年俸算出の理論は不明だが、同社の株価については、現在公表されている情報から、現時点での適正株価をある程度、算出することができる。
◆スペースXの適正株価は240ドル超、時価総額は3兆ドル超
算出の根拠はこうだ。同社のIPOの主幹事を務めたゴールドマン・サックス・グループ とモルガン・スタンレー はそれぞれスペースXの2030年の売上高予想を算出している。それによるとゴールドマンは4700億ドルの売上高、モルガン・スタンレーは3300億ドルの売上高、平均で4000億ドルの売上高となる。ここに、スペースXが発表している2030年のTAM（到達市場規模）の構成比を当てはめると宇宙開発事業は338億ドル、通信事業は1470億ドル、AI（人工知能）事業は2192億ドルとなる。
ここから事業ごとの類似企業の数値を当てはめ、最終利益率を算出してみる。宇宙開発ではスペースXに次ぐ小型ロケット打ち上げ実績を持つロケット・ラブ 、通信事業では衛星ブロードバンド大手のASTスペースモバイル 、AIでは上場企業で同分野の最大手のアルファベット 。各社の2030年のアナリスト予想値を参考にすると、2030年のスペースXは3部門合わせて最終利益が約1600億ドルと算出される。ここに、ビッグテック各社の2030年の平均予想PER（株価収益率）、20倍弱を適用すると、スペースXの時価総額は3兆2000億ドル弱に到達する。これらを株式数から逆算すると株価は240ドル前後の水準になるはずだ。
もっともこの試算は、大手2行が現在の事業をもとに算出した2030年の業績予測に基づいたもので、控えめな数字でもある。同社のイーロン・マスクCEO（最高経営責任者）は、2030年の売上高目標を1兆ドルと公言しており、今後、積極的にM&A（企業合併・統合）を行っていくはずだ。したがって、適正株価算出の根拠として、最終利益ではなく、フリーキャッシュフローやEBITDA（利払い前・税引前・減価償却前利益）を適用したほうがいいかもしれない。その場合には、適正株価がさらに上昇する。
今回は市場の注目を集めた2つのイベント、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ（スペースX） の上場とケビン・ウォーシュFRB（米連邦準備制度理事会）新議長による初会合となったFOMC（米連邦公開市場委員会）について述べていきたい。
まず、6月12日（現地時間、以下同）に ナスダックに上場したスペースXについて。史上最大規模のIPO（新規株式公開）と騒がれた同社の上場劇だが、公開価格135ドルに対して初値は150ドルを記録。その後はハイ・ボラティリティ（株価変動率）な展開ながらも150ドル以上の水準を維持している。実績PSR（株価売上高倍率）は125倍超と、とんでもない数値となっていて、早くもメディアなどでは、いくらなんでも割高ではないかという声が上がっている。
果たしてスペースX株は本当に割高なのだろうか。結論から言えば、決してそんなことはない。むしろ理論的には割安とさえ言える。なぜなら、同社のような成長企業の場合、今期や来期といった近い将来ではなく、一定期間を置いた未来の業績予想をもとに株価が形成されるものだからだ。
分かりやすい例で言えば、米大リーグのロサンゼルス・エンゼルスに移籍した時の大谷翔平選手の評価を思い出して欲しい。おそらく、エンゼルスは北海道日本ハムファイターズでの大谷選手の実績を評価していたわけではない。2年半前のロサンゼルス・ドジャースも同じだ。球団は様々なデータを精査して、真価が未来に発揮されることを見越して相応だと考える年俸を算出しているはずだ。
スペースXが株式市場から高い評価を受けているのも同様の理屈だ。大谷選手の場合、年俸算出の理論は不明だが、同社の株価については、現在公表されている情報から、現時点での適正株価をある程度、算出することができる。
◆スペースXの適正株価は240ドル超、時価総額は3兆ドル超
算出の根拠はこうだ。同社のIPOの主幹事を務めたゴールドマン・サックス・グループ とモルガン・スタンレー はそれぞれスペースXの2030年の売上高予想を算出している。それによるとゴールドマンは4700億ドルの売上高、モルガン・スタンレーは3300億ドルの売上高、平均で4000億ドルの売上高となる。ここに、スペースXが発表している2030年のTAM（到達市場規模）の構成比を当てはめると宇宙開発事業は338億ドル、通信事業は1470億ドル、AI（人工知能）事業は2192億ドルとなる。
ここから事業ごとの類似企業の数値を当てはめ、最終利益率を算出してみる。宇宙開発ではスペースXに次ぐ小型ロケット打ち上げ実績を持つロケット・ラブ 、通信事業では衛星ブロードバンド大手のASTスペースモバイル 、AIでは上場企業で同分野の最大手のアルファベット 。各社の2030年のアナリスト予想値を参考にすると、2030年のスペースXは3部門合わせて最終利益が約1600億ドルと算出される。ここに、ビッグテック各社の2030年の平均予想PER（株価収益率）、20倍弱を適用すると、スペースXの時価総額は3兆2000億ドル弱に到達する。これらを株式数から逆算すると株価は240ドル前後の水準になるはずだ。
もっともこの試算は、大手2行が現在の事業をもとに算出した2030年の業績予測に基づいたもので、控えめな数字でもある。同社のイーロン・マスクCEO（最高経営責任者）は、2030年の売上高目標を1兆ドルと公言しており、今後、積極的にM&A（企業合併・統合）を行っていくはずだ。したがって、適正株価算出の根拠として、最終利益ではなく、フリーキャッシュフローやEBITDA（利払い前・税引前・減価償却前利益）を適用したほうがいいかもしれない。その場合には、適正株価がさらに上昇する。