24日10時現在の日経平均株価は前日比273.38円（-0.39％）安の6万9515.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は900、値下がりは602、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は198.12円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、信越化 <4063>が44.42円、フジクラ <5803>が31.58円、アドテスト <6857>が31.38円、ＴＤＫ <6762>が26.65円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を67.58円押し上げている。次いでイビデン <4062>が49.28円、キオクシア <285A>が43.65円、村田製 <6981>が23.73円、ソニーＧ <6758>が7.88円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は空運で、以下、海運、医薬品、不動産と続く。値下がり上位には保険、非鉄金属、石油・石炭が並んでいる。



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