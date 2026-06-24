工藤静香、新作アルバム『Dynamic』発売＆タイトル曲「Dynamic」MV公開！

工藤静香の新作アルバム『Dynamic』が本日6月24日（水）発売された。

アルバム「Dynamic」は、デビュー39年目を迎える工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げた、2年ぶり19枚目となるオリジナルアルバム。

豪華制作陣も話題で、音楽シーンを牽引する気鋭アーティストたちが楽曲を提供し、新たな化学反応を生み出している。

またこのタイミングで、アルバムタイトル楽曲「Dynamic」のMusic Videoも公開。

【MV】工藤静香 / Dynamic 【Official Video】

公開されたMVは、工藤静香本人が「異次元・異空間」をリクエストして、撮影。

エキゾチックな黄金の宮殿で女王に扮した工藤静香が、煌びやかで妖艶な世界観を醸し出したかと思えば、別のシーンでは、ダンサーを従え黒のクロップド丈トップスにワイドパンツを合わせた衣装で登場、引き締まったアスリート並みのバキバキの腹筋を披露する。

なお、工藤静香は6月28日(日)より、全国13ヶ所を廻る全国ツアーがスタートする。

■リリース情報

工藤静香

ニューアルバム『Dynamic』

2026年6月24日(水)発売

◎完全受注生産限定盤（CD＋特典）



◎通常版（CD only）



■ツアー情報

「Shizuka Kudo Live Tour 2026」

【2026年】

・6月28日(日)16:00開場/17:00開演

静岡・富士市文化会館ロゼシアター大ホール

・7月4日(土)16:00開場/17:00開演

大阪・枚方市総合文化芸術センター 関西医大ホール

・7月11日(土)16:00開場/17:00開演

愛知・刈谷市総合文化センター アイリス

・7月18日(土)16:00開場/17:00開演

広島・呉信用金庫ホール

・7月20日(月・祝)16:00開場/17:00開演

高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール

・7月25日(土)16:00開場/17:00開演

宮城・東京エレクトロンホール宮城

・8月2日(日)16:00開場/17:00開演

長野・上田市サントミューゼ(上田市交流文化芸術センター)大ホール

・8月9日(日)16:00開場/17:00開演

大分・iichikoグランシアタ

・8月11日(火・祝)16:00開場/17:00開演

山口・KDDI維新ホール

・8月15日(土)16:00開場/17:00開演

北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール

・8月22日(土)16:00開場/17:00開演

鳥取・エースパック未来中心(鳥取県立倉吉未来中心)

・8月29日(土)16:00開場/17:00開演

岩手・奥州市文化会館 Zホール

・9月5日(土)16:00開場/17:00開演

東京・NHKホール