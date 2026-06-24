新日本製薬が、2020年からシンプルスキンケアブランド「パーフェクトワン」シリーズのイメージキャラクターを務めている中島健人を起用した新TVCM「レッドカーペット」篇（30秒）を6月28日（日）から全国で放送する。

【動画】中島健人 出演TVCM「レッドカーペット」篇（30秒）

本TVCMは、主力商品であるオールインワン美容液ジェルシリーズが国内売上10年連続No.1を獲得した「パーフェクトワン」が今年発売20周年という節目を迎え、“時短”や“手軽さ”という価値に加え、新たに朝用スキンケア商品や夜用ナイトクリームも展開することで、朝から夜まで一日中、女性の日々に寄り添うブランドへと進化し続けていることをお伝えする映像作品として制作された。

さらに今作は「No.1で満足することなく常に進化し、新しい扉を開いて挑戦していく」というブランドの姿勢も表現しており、CM出演6周年を迎える中島の「世界のスキンケアブランドへ」というセリフには、「日本でご支持いただいた『パーフェクトワン』が世界中の方々の手に取っていただける存在を目指す」というメッセージを込めている。

中島にはレッドカーペットの上で華麗なダンスパフォーマンスを披露してもらい、20周年を祝福する特別感と未来へ向けての高揚感を演出。軽やかで洗練されたアクションの中には、前向きなエネルギーも込められ、「パーフェクトワン」にとっての20周年という特別なタイミングを華やかに彩っている。

凛としたたたずまいの中に秘められた優しさや温かさによって、ブランドの上質さと親しみやすさの両面を自然に表現する中島ならではの豊かな表現力に注目して欲しい。

撮影エピソード

高難度なダンスとアクションに苦戦しながらも、瞬く間にマスターしてしまう中島

監督との打ち合わせでテスト撮影の映像を確認した中島は、踊りながら足早に歩を進めるハードなアクションに「ヤバいよ～」とやや焦り気味の表情。「実は音楽も昨日の夜、初めて聞いたばかりなんです」と苦笑いしつつも、すぐにステージ横で猛練習を開始。回転しながら脚を上げ、さらに上半身の動きも盛り込む複雑な振り付けに「これはムズい！」と叫びながらも瞬く間にマスターしてしまい、お手本を見せていた振付師が「うますぎ！」と拍手を贈ると「イメージトレーニングだけはしてたんだ（笑）」と照れくさそうに笑っていた。