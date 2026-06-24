サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、オランダ戦中に負傷した左膝のリハビリが続いているＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝について「もう相当良くなっていますよ」と早期復帰に太鼓判を押した。

日本協会関係者はこの日、久保がスウェーデン戦の試合会場であるダラスに同行せず、ナッシュビルで調整することを発表。スウェーデンの欠場が決定となった。

この発表を受けて長友は、チュニジア戦後にあった久保とのやりとりを披露。「チュニジア戦から帰ってきて、すぐにタケに会った。そのときに彼の膝をさすったので、僕が。スリスリしたので、多分相当のエネルギーが膝にいったと思う」と説明。「だからだいぶ（復帰が）早まると思う。状態いいとか言っていたので。お世辞か分からないけど、しっかりと気持ちを込めた。パワーはおくりましたよ」と強調した。

唯一無二と自負する長友の魂が、久保の早期復帰へ良薬となるかもしれない。