声優で歌手の大橋彩香が24日までにXを更新。6月30日をもって所属事務所を退所することを報告した。

大橋は「先程のFC配信でもお話しさせていただきましたが、2026年6月30日をもちまして、ホリプロインターナショナルを退所することとなりました」とあらためて報告。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そして応援してくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづった。

退所にともない、ファンクラブ「BIG BRIDGE FAMILY」の閉鎖もあわせて報告。「約8年間、たくさんの愛を届けてくださり、本当にありがとうございました…！！」と感謝し、「6月30日まではホリプロインターナショナル所属の声優として、最後まで精一杯活動してまいります。今後については、改めてご報告させていただきます。引き続き、応援よろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。

大橋は「アイドルマスター シンデレラガールズ」島村卯月役、「BanG Dream!」山吹沙綾役、「ウマ娘 プリティーダービー」ウオッカ役など、多くの人気作品で声優として第一線で活躍。さらに、ライブ出演などを通して国内外で声優アーティストとして幅広く活動している。