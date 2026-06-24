日本時間25日にB→C→A組の順に1次リーグ最終戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は、25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。実は決戦前日の日本時間25日に決勝トーナメント（T）進出が決定する可能性も。そのパターンとは──。

2試合終え、日本は勝ち点4でF組2位。仮にスウェーデンに敗れて組3位となっても、決勝T進出を視界に捉えている。

それどころか、決戦前日に吉報が届く可能性も。48か国参加の今大会は全12組中、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。4つの組の3位チームが勝ち点3以下となった時点で、同4としている日本の突破が決まるのだ。

既にI組でセネガルとイラクが2試合終えて勝ち点0となっており、この組の3位が勝ち点3以下となることは確定。24日（日本時間25日）は、B→C→A組の順に1次リーグ最終戦が行われる。

B組は勝ち点4のカナダとスイス、同1のボスニア・ヘルツェゴビナとカタールが対戦。ボスニア・ヘルツェゴビナ―カタール戦がドローになれば、この組の3位は勝ち点2以下となる。

C組は勝ち点4のブラジルと同3のスコットランド、4のモロッコと0のハイチが対戦。ブラジルが勝てば、この組3位の勝ち点3以下が決まる。

A組は勝ち点6のメキシコと同1のチェコ、3の韓国と1の南アフリカが戦う。メキシコが引き分け以上とすると、この組の3位は勝ち点3以下となる。

B、C、A組でこの結果となった場合、I組の状況も合わせると、日本は決勝T進出が決まる。

また、24日（同25日）に決まらなくても、スウェーデン戦当日も日本のF組より前にE組の試合が行われるため、E組の結果で突破決定の可能性もある。



（THE ANSWER編集部）