「ベイビー・ドライバー」や「ウエスト・サイド・ストーリー」などで知られる、俳優のアンセル・エルゴートがアニメ映画「Groove Tails」の豪華声優陣に加わる。



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現在制作中で2026年の第4四半期にアニメーション工程を完了するとみられているこの新作は、アヌシー国際アニメーション映画祭2026でバイヤーや国際アニメ業界の関係者にお披露目される予定、インプリント・エンターテイメントが贈るボブ・ローガン監督の音楽を中心にしたファミリー向けアドベンチャー作品となっている。



「トワイライト」シリーズのプロデューサー陣が参加している「Groove Tails」は、ジョニー・マック氏による脚本を基に、父親に反対されながらも世界的ダンサーを目指す若いネズミの姿が描かれる。



アンセルほか、女優ハル・ベイリー、俳優のリュダクリス、アラン・リッチソン、J・B・スムーヴ、ミュージシャンのシーロー・グリーン、歌手のアグネス・モニカなどが声優を務めることが発表されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）