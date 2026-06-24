

OPALIS

テンカラットとミュージックレインによる、俳優／声優を目指す新人発掘・育成プロジェクト「OPALIS（オパリス）」の第２弾発掘企画となる全国オーディションの募集が開始された。

「OPALIS」は、俳優／声優の発掘だけではなく、育成・開花までを一気通貫するプロジェクトとして、田中麗奈、井浦新、高良健吾、中条あやみら実力派俳優から人気モデルまで多彩なタレントが所属する芸能プロダクション「テンカラット」と、戸松遥、豊崎愛生、雨宮天といった女性声優を輩出し、長年にわたり声優アーティストやユニットをヒットに導いてきたプロデュースカンパニーの「ミュージックレイン」の２社がタッグを組んで発足する発掘・育成プロジェクト。

テンカラットとミュージックレインがこれまで培ってきた力を総動員して、俳優と声優、そして各活動で必須要素にもなっているアーティスト活動まで含めたハイブリッドな活躍を視野に入れた才能を見出し、その才能や存在を開花させていくことを目指している。

第１弾発掘企画として開催された「全国ワークショップ」に次いで開催される第２弾発掘企画である「全国オーディション」。１次審査のWEB書類審査、２次審査の全国での対面審査を通過したファイナリストは各種レッスンを受けた後、10月25日に開催される最終審査に臨む。

最終審査にはゲスト審査員の参加も決定。映画・ドラマ、アニメーション、各分野の第一線で活躍する今泉力哉監督、門脇康平監督が、実際の現場視点から参加者の俳優・声優として資質を見極める。

最終審査の合格者は「OPALIS」の育成メンバーとして演技レッスンをはじめ、ボイストレーニングやダンス、バラエティ、美容やSNSにかかわるレッスンなど、俳優・声優として必要な才能・技術を磨くレッスンをすべて無料で受けることができる。また、テンカラットおよびミュージックレイン所属者が活躍する撮影・収録・ライブ・イベント現場を見学できるプライズも用意されている。

さらに、京都を拠点に全国的に活躍する劇団「ヨーロッパ企画」が脚本・演出を担当する自主公演の開催も予定。育成期間から実際に舞台に出演していくことで、プロとしての自覚を醸成しながら実践的な学びを重ね、しっかりと基礎を固めながら才能を開花させてヒットを目指す。

第2弾発掘企画：オーディション

募集期間：2026年6月24日（水）10:00 〜 2026年7月24日（金）17:00

応募資格：

・満12歳（中学生以上）〜25歳（2026年7月24日時点）

・性別不問、国籍不問（但し、日本国内在住の方に限ります）

・特定のプロダクション、マネジメント、レコード会社、音楽出版社等との契約が無い方