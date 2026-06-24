ベリエちゃんたちと一緒に履ける着圧レギンス！ グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」

記事ポイント ブランド初のキャラクターコラボとしてナルミヤキャラクターズ限定デザインが登場キラキララメのアクリルチャーム全4種をランダム封入、数量限定発売着圧・補整設計はそのままにY2K×パステルカラーの特別仕様で展開 ブランド初のキャラクターコラボとしてナルミヤキャラクターズ限定デザインが登場キラキララメのアクリルチャーム全4種をランダム封入、数量限定発売着圧・補整設計はそのままにY2K×パステルカラーの特別仕様で展開

YB-LAB.は、着圧レギンスブランド『グラマラスパッツ』シリーズより、ナルミヤキャラクターズとコラボレーションした限定デザイン商品を2026年6月25日(木)より発売します。

ブランド初となるキャラクターコラボとして、限定パッケージや限定アクリルチャームなどの特別仕様を展開します。

Qoo10では2026年6月19日(金)より先行発売を開始しています。

グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」

一般発売日：2026年6月25日(木) 11:00〜Qoo10先行発売日：2026年6月19日(金)販売場所：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定数量限定（なくなり次第終了）

『グラマラスパッツ』は、「なりたい自分に近づくためのセルフケア習慣」をテーマに展開する着圧レギンスブランドです。

シリーズ累計販売枚数は約720万枚を突破し、着圧×補整インナーの定番商品として支持されています。

今回はブランド初のキャラクターコラボとして、2000年代のジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクター・ナルミヤキャラクターズとの限定企画が実現しました。

コラボレーションでは、『グラマラスパッツ』と『グラマラスパッツ・ビー (ノーストライプ)』の人気モデルをベースに、ナルミヤキャラクターズの世界観を落とし込んだ限定パッケージを展開します。

着圧アイテムとしての機能性はそのままに、パステルカラーやポップなデザインを取り入れた特別仕様です。

YB-LAB.設立5周年という節目をきっかけに実現したコラボレーションで、近年のY2K・平成リバイバルブームで再び注目を集めるナルミヤキャラクターズとの組み合わせは、Z世代・ミレニアル世代を中心に「懐かしいのに新しい」感覚で受け入れられています。

セルフケア時間をもっとかわいく

今回のコラボレーションでは、「可愛い」をきっかけに、これまで着圧アイテムに触れてこなかった方にも着圧を試せる体験を目指しています。

着圧アイテムは「締め付けが強そう」「上級者向けなイメージがある」と感じられやすいカテゴリーですが、本来は日常的なセルフケア習慣のひとつです。

ナルミヤキャラクターズの持つポップでときめきのある世界観を通して、毎日のセルフケア時間をもっと自由に彩ります。

「見た瞬間に気分が上がること」や「好きだから手に取りたくなること」を大切にした企画です。

近年では「推し」や「好き」を日常に取り入れながら自分らしく気分を上げる消費スタイルが広がるなかで、補整インナーでありながら思わず写真を撮りたくなるようなときめきを詰め込んでいます。

Y2Kムードを詰め込んだ限定デザイン

限定パッケージは、ナルミヤキャラクターズのビジュアルを全面に使用した今回だけの特別デザインです。

『グラマラスパッツ』らしい世界観はそのままに、Y2Kムードや平成リバイバル感を取り入れたパステルカラーとポップなデザインに仕上げています。

『グラマラスパッツ』のパッケージデザインやブランドの世界観は、近年再注目されているY2K・平成リバイバルカルチャーとの親和性が高く、今回のコラボレーションでもその雰囲気を前面に打ち出した特別仕様です。

持っているだけでも気分が上がるデザインです。

どれが出るかは開けてからのお楽しみ

商品には、限定デザインのキラキラのラメがいっぱいのアクリルチャームをランダムで1種封入しています。

全4種展開で、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみです。

大好きなキャラクターといつでも一緒にお出かけしたくなるような、ときめきを詰め込んだ限定特典に仕上げています。

「好き」をもっと楽しめる限定特典

対象：3着以上のセット購入特典：限定シューデコセット（シューレース＋マスコット）種類：ベリエちゃんセット（ピンク）、ナカムラくんセット（ブルー）全2種取り扱い：公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピング限定数量限定（なくなり次第終了）

3着以上のセットを購入すると、シューレースとマスコットがセットになった限定シューデコセットがプレゼントされます。

ベリエちゃんセット(ピンク)とナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開する予定です。

『グラマラスパッツ』とシューデコセットを組み合わせることで、いつものお出かけやファッションをもっと楽しく彩ります。

人気の着圧設計はそのままに、特別デザインで展開

今回のコラボレーション商品は、外箱と特典のみが限定仕様となっており、レギンス本体の着圧設計・補整構造は通常商品と同仕様です。

長年支持されてきた品質はそのままに、「可愛い」をきっかけにより気軽に着圧アイテムを楽しめます。

グラマラスパッツ（ハイウエスト）：S-M／M-L／L-LL／PLUS、単品4,389円(税込)、3着シューデコ付きセット13,068円、5＋1着シューデコ付きセット21,978円グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ（ミドルウエスト）：M-L／L-LL、単品2,970円(税込)、3着シューデコ付きセット8,778円、5＋1着シューデコ付きセット14,078円グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ（ミドルウエスト）：M-L／L-LL、単品2,750円(税込)、3着シューデコ付きセット7,679円、5＋1着シューデコ付きセット12,982円

「グラマラスパッツ」は、適度な着圧と下半身をすっぽり覆うハイウエスト仕様で、足首からお腹周りまでカバーする人気No.1モデルです。

独自開発の6つのアプローチ設計により、くびれ・お腹・骨盤・ヒップ・太もも・ふくらはぎを1枚でカバーします。

「グラマラスパッツ・ビー スパッツタイプ ノーストライプ」は、ミドルウエスト仕様で着圧初心者にも取り入れやすいモデルです。

しっかりとした補整感と強着圧でメリハリのあるボディラインを演出しながら、ノーストライプデザインで普段の脚魅せファッションをより自由に楽しめます。

「グラマラスパッツ・ビー ガードルタイプ ノーストライプ」は、独自のシークレットカバー設計でお腹・下腹部・ヒップ・太ももをカバーし、洋服にも響きにくい仕様です。

ナルミヤキャラクターズについて

ナルミヤキャラクターズは、2000年代に人気を博したジュニアアパレルブランド「エンジェルブルー」「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちです。

近年のY2K・平成リバイバルブームによって再び注目を集め、「懐かしいのに新しい」存在としてZ世代・ミレニアル世代を中心に支持を広げています。

今回のコラボに登場するキャラクターは、メゾピアノ ジュニアの「ベリエちゃん」、ポンポネット ジュニアの「ミントくん」、エンジェルブルーの「ナカムラくん」、デイジーラヴァーズの「ルッキー」の4キャラクターです。

「可愛いから履いてみたい」という気持ちから始まる着圧体験を、ときめきのある世界観と一緒に毎日のセルフケア習慣として楽しめます。

ナルミヤキャラクターズのポップなデザインを身にまといながら、日常をもっと自由に彩れます。

グラマラスパッツ「ナルミヤキャラクターズ限定コラボ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 一般発売日と先行発売日はいつですか？

A. Qoo10での先行発売は2026年6月19日(金)から始まっています。

一般発売は2026年6月25日(木) 11:00からで、公式オンラインストア、Qoo10、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入できます。

Q. 限定アクリルチャームは選べますか？

A. 選ぶことはできません。

全4種展開のデザインから1種がランダムで封入されており、どのデザインが入っているかは開封してからのお楽しみです。

Q. まとめ買い特典のシューデコセットは何種類ありますか？

A. ベリエちゃんセット(ピンク)とナカムラくんセット(ブルー)の全2種を展開予定です。

シューレースとマスコットがセットになった仕様で、3着以上のセット購入者にプレゼントされます。

数量限定のためなくなり次第終了します。

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