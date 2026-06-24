◆米大リーグ メッツ―カブス（２３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツ・千賀滉大投手（３３）が、本拠のカブス戦に今季初勝利を目指して先発したが、２回に一挙５点を失うなど３回２／３を投げ、３ランと２ランの２発もあって７失点で降板。６三振を奪った一方、６四死球と制球難が響き、防御率はついに１０・０８と１０点台になった。

初回は空振り三振、一邪飛、空振り三振と全盛時を思い起こさせる立ち上がりだった。ところが２回に一気に崩れた。

２回、先頭の鈴木誠也との対決を迎えたが、初球ストライクから４連続ボールで四球。ハップに中前打で一、二塁とされると、ショーに死球で無死満塁のピンチを招いた。続くホーナーは空振り三振に仕留めたが、カリーに四球で押し出し。制球が定まらずにマウンド上でいらだちを示す場面もあった。９番スワンソンに左犠飛で２点目。２死一、二塁でクローアームストロングに右中間へ１７号３ランを被弾した。４回にもスワンソンにスライダーを左翼席に２ランを浴び、直後に交代となった。

今季の千賀は、５番目の先発投手として開幕からローテーション入りしたものの５試合投げ０勝４敗となった後に腰椎の炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。６月１６日レッズ戦で復帰したが、初回の４失点に泣き５敗目を喫していた。

前回登板では２回から４回は無失点に抑えただけに、千賀は「久しぶりの登板という所もありましたし、感覚的にも状態的にもすごくいい状態だと思っているので、あとは、自分のピッチングをするだけだと思っています。最後の３イニングがよかったからこそ、最初の立ち上がりが悔しいなという気持ちが特に強い」と話していた。