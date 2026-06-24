「LYNX」ライブとビンゴ大会で盛り上がる8周年！ 湯舞音「龍ケ崎店」

記事ポイント 2026年6月20日〜30日にオープン8周年記念イベントを開催6月28日にライブ・ビンゴ大会、レストランや売店のお得なキャンペーンも実施龍ケ崎市初の天然温泉を備え、7種類の湯船とサウナ・岩盤浴が楽しめる施設 2026年6月20日〜30日にオープン8周年記念イベントを開催6月28日にライブ・ビンゴ大会、レストランや売店のお得なキャンペーンも実施龍ケ崎市初の天然温泉を備え、7種類の湯船とサウナ・岩盤浴が楽しめる施設

楽久屋が運営する天然温泉「湯舞音 龍ケ崎店」は、2026年6月にオープン8周年を迎え、6月20日(土)〜30日(火)の期間に「オープン8周年記念イベント」を開催します。

ライブや参加型イベント、レストランのお得なキャンペーンなど、家族や友人と楽しめる企画が期間中に多数用意されています。

湯舞音「龍ケ崎店」

施設名：湯舞音 龍ケ崎店所在地：茨城県龍ケ崎市中里2-1-2 たつのこまち龍ケ崎モール内イベント期間：2026年6月20日(土)〜30日(火)事業内容：天然温泉、サウナ、岩盤浴、フィットネス、リラクゼーション、飲食

湯舞音 龍ケ崎店は、2018年6月の開業以来「美・健康・癒し」をテーマに、天然温泉・サウナ・岩盤浴・レストラン・リラクゼーションを備えた地域密着型の日帰り温浴施設として営業してきました。

楽久屋は「温浴文化を通じて世界中の人々の生活を豊かにする」をミッションに掲げ、温浴専業で全国展開しているスーパー銭湯型施設チェーンです。

龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる施設として、大型商業施設「たつのこまち龍ケ崎モール」内に立地しており、ショッピングや食事とあわせて温泉・サウナ・癒しをまとめて体験できます。

8周年記念イベントの主な内容

鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」ライブ：2026年6月28日(日) 15:00〜15:30ビンゴ大会：2026年6月28日(日) 15:30〜／ビンゴカード1枚200円(税込)、フェイスタオル付き、先着100名限定レストラン「kikyo」8周年特別キャンペーン：6月27日(土)〜28日(日)／生ビール・サワー・ハイボール半額、ドリンクバー100円「クーロンヌ」コラボパン販売：6月27日(土)〜28日(日)／地域のベーカリーと共同開発した限定パン回数券キャンペーン：6月22日(月)〜28日(日)／入浴回数券(10枚綴り)購入で入浴招待券1枚プレゼント物販キャンペーン：6月20日(土)〜30日(火)／館内売店で700円以上購入で岩盤浴優待券プレゼント

6月28日(日)には鍵盤ハーモニカデュオ「LYNX」によるスペシャルライブを15:00から30分間開催します。

その後すぐに15:30からビンゴ大会が始まり、入浴招待券などの賞品が当たります。

ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円、先着100名限定です。

レストラン「kikyo」では6月27日・28日の2日間、生ビール・サワー・ハイボールが半額、ドリンクバーが100円で利用できます。

温浴後の乾杯を普段より手頃に楽しめます。

同じ週末には地域のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンも販売されます。

龍ケ崎エリアで人気のパン屋との限定コラボで、期間中しか手に入らない一品です。

天然温泉

湯舞音 龍ケ崎店には7種類のお風呂があります。

天然温泉のほか、高濃度炭酸を溶け込ませた「天然温泉炭酸泉」、季節ごとに内容が変わる日替わり湯、不感温度帯でゆったり浸かれる不感の湯など多彩な湯船が揃います。

龍ケ崎市初の天然温泉を楽しめる日帰り施設で、泉質の異なる複数の湯船を一度の来館でまとめて体験できます。

露天エリア・つぼ湯

露天エリアでは外気を感じながら温泉に浸かれます。

つぼ湯は一人で入るコンパクトな湯船で、湯温を肌で感じながらじっくり体を温めます。

サウナ・熱波イベント「YUBUNEPPA！」

サウナでは熱波イベント「YUBUNEPPA！」を定期開催しています。

経験豊富な熱波師によるアウフグースのほか、ゲスト熱波師を招いた特別イベントも行われ、初心者からサウナ愛好家まで楽しめるプログラムが展開されています。

サウナ後は天然温泉や外気浴スペースで心身をリフレッシュできます。

ベビーバスとファミリー設備

おむつが取れていないお子さまも入浴できるベビーバスを備えています。

小さな子どもがいる家族でも温泉を一緒に楽しめる設備です。

コミックコーナー・リクライナースペース・寝転び処

温浴後はコミックコーナーやリクライナースペース、寝転び処でゆっくり過ごせます。

リクライナースペースでは体を横にできるほどゆったりとした椅子が並び、入浴後の休息に使えます。

館内レストラン「kikyo」では和食・洋食・デザートまで幅広いメニューが揃い、温浴以外の目的でも利用できます。

地域のベーカリー「クーロンヌ」と共同開発した限定パンです。

天然温泉・サウナ・岩盤浴・リラクゼーションに加え、ライブやビンゴ大会、限定コラボパンまで8周年ならではの体験が詰まった2週間を過ごせます。

湯舞音「龍ケ崎店」8周年記念イベントの紹介でした。

よくある質問

Q. ビンゴ大会はいつ開催されますか？

A. 2026年6月28日(日)15:30から開催されます。

ビンゴカードはフェイスタオル付きで1枚200円(税込)、先着100名限定です。

入浴招待券などが賞品として用意されています。

Q. 物販キャンペーンはいつまで対象ですか？

A. 2026年6月20日(土)〜30日(火)の期間中、館内売店で700円以上購入すると岩盤浴優待券がもらえます。

イベント全体の開催期間と同じです。

Q. 「クーロンヌ」コラボパンはいつ販売されますか？

A. 2026年6月27日(土)〜28日(日)の2日間限定で販売されます。

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