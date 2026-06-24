「音声のみ」の新・お笑い賞レース『MBSラジオ漫談王決定戦』開催発表 ラジオから次世代スター発掘へ【概要】
MBSラジオは24日、音声特化型の新たなお笑い賞レース『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』の開催を発表した。
【写真】『MBSラジオ漫談王決定戦2026』決勝特番MCを務める小籔千豊
『MBSラジオ漫談王決定戦』とは、ファンの熱い支持を受けるラジオメディアだからこそできる圧倒的な熱量を持った大会を目指して開催する、ラジオ発、話芸一本勝負の新たなお笑い賞レースとなる。
テレビや動画配信など、視覚的要素が主流の現代エンターテインメントにおいて、あえて「音声のみ」の表現にストイックにこだわり、言葉と声の力だけでリスナーの想像力を刺激する「最高峰の漫談家」を決定する。
初代王者には、賞金30万円に加え、MBSラジオが「特別番組出演権」のほか、音声メディア発の次世代スターとして本格的にバックアップする。
決勝大会の模様は、9月19日午後1時50分からMBSラジオ生放送特番で届け、MCは“関西のしゃべくり王”の呼び声が高い小籔千豊が務める。
■『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』
募集要項・エントリー方法
【応募資格】満16歳以上40歳以下であればプロ・アマ不問。全国からエントリー可能。
【競技形式】1人による漫談（マイク1本で表現できる話芸）
【1次選考方法】1分以内の漫談音源データを、特設サイトのエントリーフォームより送信。
【エントリー期間】2026年7月1日（水）〜7月31日（金）
決勝大会・番組実施概要
【番組名】『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』
【放送日時】2026年9月19日（土）午後1時50分 〜3時50分（生放送特番）
※放送終了後1週間はRadikoタイムフリー（エリア内無料）で配信予定
【会場】毎日放送 ちゃぷらステージ（予定）
【MC出演】小籔千豊、福島暢啓（MBSアナウンサー）
【写真】『MBSラジオ漫談王決定戦2026』決勝特番MCを務める小籔千豊
『MBSラジオ漫談王決定戦』とは、ファンの熱い支持を受けるラジオメディアだからこそできる圧倒的な熱量を持った大会を目指して開催する、ラジオ発、話芸一本勝負の新たなお笑い賞レースとなる。
テレビや動画配信など、視覚的要素が主流の現代エンターテインメントにおいて、あえて「音声のみ」の表現にストイックにこだわり、言葉と声の力だけでリスナーの想像力を刺激する「最高峰の漫談家」を決定する。
決勝大会の模様は、9月19日午後1時50分からMBSラジオ生放送特番で届け、MCは“関西のしゃべくり王”の呼び声が高い小籔千豊が務める。
■『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』
募集要項・エントリー方法
【応募資格】満16歳以上40歳以下であればプロ・アマ不問。全国からエントリー可能。
【競技形式】1人による漫談（マイク1本で表現できる話芸）
【1次選考方法】1分以内の漫談音源データを、特設サイトのエントリーフォームより送信。
【エントリー期間】2026年7月1日（水）〜7月31日（金）
決勝大会・番組実施概要
【番組名】『関西みらい銀行 presents MBSラジオ漫談王決定戦2026』
【放送日時】2026年9月19日（土）午後1時50分 〜3時50分（生放送特番）
※放送終了後1週間はRadikoタイムフリー（エリア内無料）で配信予定
【会場】毎日放送 ちゃぷらステージ（予定）
【MC出演】小籔千豊、福島暢啓（MBSアナウンサー）