「音声のみ」の新・お笑い賞レース『MBSラジオ漫談王決定戦』開催発表 ラジオから次世代スター発掘へ【概要】

「音声のみ」の新・お笑い賞レース『MBSラジオ漫談王決定戦』開催発表 ラジオから次世代スター発掘へ【概要】