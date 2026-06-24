竹内まりや、ファンミーティング『まりやに会おう！』開催決定 2000人を抽選招待
シンガー・ソングライター竹内まりやが、ファンミーティング『まりやに会おう！竹内まりや スペシャル・ファンミーティング』を開催することが決定した。
【動画】竹内まりや『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』第2弾トレーラー
竹内は、昨年開催し14万人を動員した11年ぶりのアリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』を完全収録したライブ映像作品を7月22日に発売する。同作は、ひとつのツアーからのベストテイクを収録した、竹内にとって初の試みとなる映像作品として注目を集めている。
同作の発売を記念し、「まりやに会おう！」と題されたファンミーティングの開催が発表された。10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2000人を抽選で招待して開催される。ファンミーティングでは、同作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、本人によるQ＆Aコーナーなどが予定されている。
映像作品の初回生産分にのみ、同ファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。同マジックカード所有者は、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼント（抽選で100人）にも応募可能。ただし、応募はいずれか一方のみとなるようだ。
また、特設サイトでは竹内のスペシャルインタビュー（前編）が公開された。本人がツアーを振り返りながら、同作の魅力を語っている。さらに、オフィシャルYouTubeチャンネルでは商品告知の第2弾トレーラーも公開され、ファンにはうれしいコンテンツが続々と届けられている。
【動画】竹内まりや『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』第2弾トレーラー
竹内は、昨年開催し14万人を動員した11年ぶりのアリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』を完全収録したライブ映像作品を7月22日に発売する。同作は、ひとつのツアーからのベストテイクを収録した、竹内にとって初の試みとなる映像作品として注目を集めている。
映像作品の初回生産分にのみ、同ファンミーティングに応募できるマジックカードが封入される。同マジックカード所有者は、アリーナツアーでスタッフが着用していたTシャツのデザインを模したレプリカTシャツのプレゼント（抽選で100人）にも応募可能。ただし、応募はいずれか一方のみとなるようだ。
また、特設サイトでは竹内のスペシャルインタビュー（前編）が公開された。本人がツアーを振り返りながら、同作の魅力を語っている。さらに、オフィシャルYouTubeチャンネルでは商品告知の第2弾トレーラーも公開され、ファンにはうれしいコンテンツが続々と届けられている。