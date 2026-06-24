工藤静香、新曲「Dynamic」MV公開 女王に扮してラップ＆ダンス、バキバキの腹筋も披露
工藤静香の19枚目となるオリジナルアルバム『Dynamic』が24日に発売された。あわせて、アルバムタイトル曲「Dynamic」のミュージックビデオも公開された。
【動画】工藤静香のバキバキ腹筋！「Dynamic」ミュージックビデオ
『Dynamic』は、デビュー39年目を迎えた工藤が「ロック」をコンセプトに掲げて制作した、2年ぶりのオリジナルアルバム。音楽シーンを牽引するアーティストたちが楽曲提供に参加し、新たな化学反応を生み出した意欲作となっている。
公開された「Dynamic」のミュージックビデオは、工藤本人のリクエストによる「異次元・異空間」をテーマに撮影。エキゾチックな黄金の宮殿を舞台に、女王に扮（ふん）した工藤が妖艶かつ華やかな存在感を放つ映像に仕上がっている。
映像では、キレのあるラップを披露する場面に加え、ダンサーを従えたダンスシーンも展開。黒のクロップド丈トップスとワイドパンツを合わせた衣装で登場し、アスリートさながらのバキバキの腹筋をのぞかせながらパワフルなパフォーマンスを見せている。
アルバム『Dynamic』は、工藤のしなやかな強さやエッジの効いたオーラを最大限に引き出した作品。ロックを軸にしたエネルギッシュなサウンドと多彩な表現で、新たな一面を打ち出している。
工藤は6月28日の静岡公演を皮切りに、9月5日の東京・NHKホール公演まで全国13ヶ所を巡る全国ツアーを開催する。
【動画】工藤静香のバキバキ腹筋！「Dynamic」ミュージックビデオ
『Dynamic』は、デビュー39年目を迎えた工藤が「ロック」をコンセプトに掲げて制作した、2年ぶりのオリジナルアルバム。音楽シーンを牽引するアーティストたちが楽曲提供に参加し、新たな化学反応を生み出した意欲作となっている。
映像では、キレのあるラップを披露する場面に加え、ダンサーを従えたダンスシーンも展開。黒のクロップド丈トップスとワイドパンツを合わせた衣装で登場し、アスリートさながらのバキバキの腹筋をのぞかせながらパワフルなパフォーマンスを見せている。
アルバム『Dynamic』は、工藤のしなやかな強さやエッジの効いたオーラを最大限に引き出した作品。ロックを軸にしたエネルギッシュなサウンドと多彩な表現で、新たな一面を打ち出している。
工藤は6月28日の静岡公演を皮切りに、9月5日の東京・NHKホール公演まで全国13ヶ所を巡る全国ツアーを開催する。