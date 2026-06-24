『モーニングショー』コメンテーター2人が欠席 羽鳥慎一アナが報告
テレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金 前8：00）が24日、生放送され、レギュラーコメンテーターでジャーナリストの玉川徹氏と、水曜コメンテーターの安部敏樹氏の休演を伝えた。
【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）
番組冒頭、羽鳥慎一アナと松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。羽鳥アナが「6月24日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。きょうは玉川さんと阿部さんがお休みということになります」と説明した。
なお22日の同番組で羽鳥アナは、玉川氏について「2週間の冬休みを2分割するようになりまして、その後半戦のお休みに入っております」と伝えていた。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。
【写真】羽鳥アナから欠席が伝えられた玉川徹氏（左）
番組冒頭、羽鳥慎一アナと松岡朱里アナウンサーが「おはようございます」とあいさつ。羽鳥アナが「6月24日水曜日、『羽鳥慎一モーニングショー』です。きょうは玉川さんと阿部さんがお休みということになります」と説明した。
玉川氏をめぐっては、5月末に1週間の休演。6月1日の放送で復帰を果たしたが「よろしくお願いいたします。各地で、いないとつまらないって声をかけていただいて、すごくうれしいです。とかいいつつ、もう1回休むんですけど、近々…」と続けると、羽鳥アナから2週間の休みを分割して取ることが明かされていた。